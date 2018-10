Piana : capannori



I ragazzi del Majorana pubblicano un volume di racconti e una guida turistica

martedì, 2 ottobre 2018, 12:18

Il liceo Ettore Majorana di Capannori, in collaborazione con la casa editrice Gemma Edizioni, presenta i risultati di un originale progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Sabato 6 ottobre alle ore 10.30 presso la palestra del Liceo, si terrà la presentazione dei libri prodotti con il percorso di Alternanza Scuola-Lav oro delle classi quarte.



I libri, parte della collezione Selfie di Noi, sono due. Il primo volume contiene racconti basati su storie e modi di dire della tradizione popolare rivisitati dai ragazzi in chiave personale; variano dal racconto divertente a quello più serio e ricco di suspense e mistero.



Il secondo è una guida turistica bilingue, realizzata dalla sezione del liceo linguistico in collaborazione con l’associazione “Di testa mia “. In esso sono contenuti itinerari e percorsi praticabili nella zona est della piana di Lucca, accessibili anche a persone con disabilità motorie. All'evento parteciperanno, su invito degli studenti, la casa editrice Gemma Edizioni e il Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale.



Inoltre saranno invitati i dirigenti delle scuole medie del territorio e i responsabili delle aziende enogastronomiche presso le quali si sono svolte le attività pratiche di Alternanza Scuola-Lavoro, nonché la Camera di Commercio di Lucca che ne ha coordinato la formazione e gli stages.