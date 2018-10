Piana



II volontariato europeo a “Il Rapace” di Marlia

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:32

Sabato 20 ottobre "Il Rapace", in via della Chiesa 24-26 a Marlia, organizza un pomeriggio dedicato al volontariato europeo, dove verranno anche raccolti fondi per le missioni in Birmania della onlus Sol.Id. Alle 18 il volontario della onlus Saverio Di Giulio presenterà le attività svolte da Sol.Id e racconterà la propria esperienza sul campo.

Dalle 20 invece ci sarà un aperitivo di raccolta fondi per sostenere la costruzione di un villaggio nel territorio Karen, sul confine fra Birmania e Thailandia. Il popolo Karen, impegnato nella "guerra più lunga del mondo" contro la giunta militare birmana, difende dal 1949 la propria libertà, le proprie tradizioni, la propria identità. Si tratta di una minoranza a cui viene negato il diritto di vivere nella propria terra e che si oppone al traffico di droga e allo sfruttamento selvaggio delle risorse del proprio territorio.