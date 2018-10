Il comune riporta a casa 29 caduti montecarlesi sconosciuti della grande guerra

Altri articoli in Piana

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:38

Dopo il periodo di prescrizione ambientale necessario alla riproduzione delle specie presenti nel Padule di Fucecchio, le attività programmate per il Progetto Life “SOS Tuscan Wetlands” entrano nel pieno delle attività. Presentati i progetti esecutivi si è partiti con i lavori: nella Paduletta di Ramone da fine agosto, mentre nel...

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:03

Il progetto esecutivo della nuova area verde, che sorgerà in una zona adiacente il plesso scolastico di via del Casalino è stato approvaato ed è attualmente in corso la procedura espropriativa del terreno che appartiene a privati

venerdì, 5 ottobre 2018, 10:55

Debutto di fuoco per il Bama Altopascio sabato al PalaCoverciano di Firenze. I rosablu saranno ospiti di una delle "tre sorelle" (insieme a Lucca e Pielle Livorno) che lotteranno per salire in serie B: il Pino Dragons Firenze

venerdì, 5 ottobre 2018, 08:54

Il fortunato spettacolo di Monica Morini e Bernardino Bonzani «che si porge con poesia, commozione e allegria a un pubblico di tutte le età» in scena alla Tenuta dello Scompiglio di Capannori

giovedì, 4 ottobre 2018, 15:46

Dal 13 ottobre al 24 novembre riparte il programma all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara. Si tratta della seconda parte della stagione 2018, sotto la regia della Fondazione Cavanis e il contributo di Comune di Porcari e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

giovedì, 4 ottobre 2018, 13:01

Una giornata da trascorrere in allegria, tra ricordi e divertimento, per festeggiare tutti assieme i nonni. Anche Altopascio celebra la "Festa dei nonni" e lo farà con un'iniziativa all'insegna della condivisione e del divertimento. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre a partire dalle 15.30 alla scuola elementare G.