Il consiglio comunale approva una mozione che chiede ad Arpat di monitorare le emissioni degli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:15

Approvata ieri sera dal consiglio comunale una mozione presentata dai consiglieri comunali del Pd Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti con la quale si chiede al sindaco e alla giunta di interessare Arpat per il monitoraggio delle emissioni degli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio. La mozione ha visto il voto favorevole di maggioranza e opposizione e l'astensione del Movimento Cinque Stelle.

"Il territorio di Capannori è attraversato da sette linee elettriche ad alta tensione che in alcuni casi sono vicini ad abitazioni o luoghi molto frequentati e sorvolano centri abitati- spiegano Del Chiaro e Pieretti - . Un esempio eloquente è il traliccio che taglia in due il paese di Marlia svettando sopra le abitazioni e sorvolando l’ampia area dell’ex mercato ortofrutticolo, sede in estate ed inverno di diverse manifestazioni e iniziative, così come dei mercati settimanali. Anche altre le situazioni da monitorare ovvero il tratto compreso tra Via dell’Ave Maria e Via Berti a Lunata ed un agglomerato urbano collocato in Via dei Bocchi, non distante dall’incrocio con Viale Europa. Non è in discussione la necessità di garantire il trasporto dell’energia elettrica sul territorio - proseguono i due consiglieri comunali - ma allo stesso tempo è fondamentale assicurare ai cittadini monitoraggi periodici da parte dell'autorità preposta, ovvero Arpat , su tutte le linee elettriche di alta tensione che sorvolano le zone abitate e più frequentate dalla popolazione. La legge fissa limiti precisi alle emissioni degli elettrodotti e dobbiamo garantire che il gestore li rispetti a tutela dei cittadini. Per questo con la mozione approvata ieri sera invitiamo l’amministrazione comunale ad individuare con precisione le aree urbanizzate all’interno dei centri abitati che siano sorvolate o interessate dagli elettrodotti di proprietà di Terna e chiediamo ad Arpat di fare monitoraggi periodici sui livelli dei campi elettromagnetici e di fornirci i risultati delle rilevazioni dopo di che valuteremo se vi siano provvedimenti o cautele da adottare”.