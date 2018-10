Piana



Il Pd di Montecarlo appoggerà la candidatura di Simona Alfani

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:14

Il Pd di Montecarlo, riunitosi in assemblea nei giorni scorsi per una valutazione condivisa sulle strategie politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, ha deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Montecarlo di Simona Alfani.

“Sono molto soddisfatto della decisione presa dall’Assemblea; questo risultato è stato preceduto da un lungo percorso di condivisione che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti della sinistra democratica, un progetto diverso dal consueto percorso seguito dalla politica, con gli steccati dei soliti partiti. Un progetto nuovo per Montecarlo, affinché la cittadinanza si riconosca in una buona amministrazione attenta sia ai conti che allo sviluppo, con l'occhio rivolto al paesaggio e alle legittime istanze dei cittadini, alla cultura e alla tradizione come stimolo per le nuove attività.

Abbiamo scelto Simona per la sua freschezza, per la sua voglia di partecipare, per la sua attenzione anche ai piccoli problemi, perché abbiamo trovato quella comunanza d'idee e l'entusiasmo che ci mancavano da tempo. Siamo sicuri che da domani si aprirà una nuova stagione, dove non ci sarà posto per le vecchie litanie, ma solo per la voglia di misurarsi con i problemi dei nostri concittadini; ecco perché di "casa in casa" sarà lo slogan che ci accompagnerà.

Auguro a Simona e a tutto il gruppo, buon lavoro. Io e il mio Partito sosterremo Simona in tutte le sue scelte e rimarremo aperti a chiunque abbia voglia di donare il suo tempo per il bene comune dei nostri concittadini.

Con l'occasione invito tutta la popolazione che si riconosce nel Partito Democratico alle primarie di domenica 14 ottobre per la scelta del Segretario della Toscana. Domenica si vota dalle 8 alle 20 nella sede del PD in via S. Giuseppe, 66. Sarà l'occasione, per chi volesse, anche per parlare con Simona Alfani che sarà presente al seggio per tutto il pomeriggio”.