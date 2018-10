Piana



Importanti interventi a San Colombano: approvato il progetto

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:53

Sarà riqualificata l'area compresa tra la ex chiesina di Rimortoli e la scuola primaria di San Colombano. La giunta proprio ieri (giovedì) ha approvato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di un'area a verde attrezzato nell'area adiacente la ex Chiesina e un parcheggio pubblico nei pressi della scuola primaria per un investimento complessivo di 200 mila euro.

La creazione della nuova area a verde, un vero e proprio parco a disposizione dei cittadini, vuole valorizzare ulteriormente l'edificio storico risalente al XII secolo che l'amministrazione comunale ha restaurato nel 2014 in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Sovrintendenza nella parte strutturale con la ricostruzione ex novo del tetto a quattro capriate e il recupero del frontale, delle pareti laterali, dell'abside e della porta di ingresso originaria in legno.

Il parco collegato alla chiesina ma indipendente dall'edificio, sarà suddiviso in tre aree che si adatteranno a diversi utilizzi: da seduta a palco, da area espositiva, a luogo di ritrovo per gruppi di persone e sarà delimitato da una palizzata in legno. Caratteristica del nuovo parco, che vedrà la presenza di alberature, sarà l'utilizzo di elementi che determinano una forte caratterizzazione del contesto recuperando l'identità del luogo.

Il nuovo parcheggio che ospiterà 13 posti auto, di cui due per persone con disabilità, sarà a servizio in particolare degli utenti della struttura scolastica che attualmente hanno a disposizione uno spazio limitato per la sosta, ma anche di tutti coloro che vorranno recarsi alla chiesa e nella nuova area a verde. La nuova area di sosta sarà in asfalto, mente i posti auto saranno del tipo 'prato armato'. Gli stalli saranno circondati da un marciapiede che permetterà di attraversare la zona ed accedere alla scuola in sicurezza. Saranno inoltre posizionate alcune alberature per garantire zone d'ombra per la sosta durante la stagione calda e realizzata una adeguata illuminazione. L'accesso al parcheggio avverrà da via di S.Antonio, a senso unico, con uscita in via villa Fontana.

"Con quest'opera andiamo a riqualificare una zona importante della frazione di San Colombano attraverso la creazione di nuovi spazi a disposizione della comunità – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. Con la creazione del parco andiamo a creare per i cittadini nuove opportunità per trascorrere il proprio tempo libero e per socializzare, oltre a valorizzare la ex chiesina di Rimortoli, mentre con la realizzazione del parcheggio miglioreremo la sosta nei pressi della scuola anche a vantaggio della sicurezza stradale".

I lavori prenderanno il via all'inizio del nuovo anno.