In piazza per raccogliere firme per l'educazione civica nelle scuole

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:46

Fare rete con altri poli tecnologici in particolare nel settore dei nuovi materiali, per condividere competenze e attivare percorsi comuni su progetti di innovazione. Questo l'obiettivo dell'incontro svoltosi ieri al parco scientifico di Segromigno in Monte

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:55

Sta per tornare Porcari in Oriente, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi, in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 19 con ingresso libero

martedì, 9 ottobre 2018, 17:05

Aperto il bando pubblico per diventare gestori del complesso degli orti urbani di Altopascio. Le candidature chiuderanno entro le 13 del 31 ottobre. una volta individuato il gestore complessivo dell'area, verrà pubblicato un ulteriore avviso pubblico per procedere con l'assegnazione dei singoli pezzi di terra da coltivare

martedì, 9 ottobre 2018, 16:02

Disponibili i dati relativi ai microinquinanti del campionamento di aria effettuato per valutare l’esposizione della popolazione più prossima all’incendio che si è sviluppato fra il 24 ed il 27 settembre

martedì, 9 ottobre 2018, 15:04

Passeggiate alla scoperta dei boschi, tour in mountain bike per ammirare gli angoli più incontaminati, escursioni di più giorni per entrare in simbiosi con la natura, corsi di nordic walking per stare in forma respirando aria buona

lunedì, 8 ottobre 2018, 15:56

Controlli incrociati sui rifiuti per contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'abbandono: sta già dando i suoi frutti l'operazione di controllo e prevenzione effettuata dalla polizia municipale insieme con Ascit, di concerto con l'amministrazione comunale