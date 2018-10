Piana



Inaugurato a S. Leonardo in Treponzio il campo sportivo di pallacanestro e pallavolo

sabato, 20 ottobre 2018, 17:45

Uno spazio all’aperto dove poter praticare sport di squadra, divertirsi tutti assieme e socializzare. È questo il nuovo campo da pallacanestro e pallavolo che l’amministrazione comunale ha realizzato a San Leonardo in Treponzio nell’area dello sportello al cittadino sud in via di Sottomonte. Una struttura, la prima di questo genere sul territorio di Capannori, attesa dalla comunità, che ha contribuito e partecipato attivamente alla festa di inaugurazione che si è svolta questo pomeriggio (sabato 20 ottobre). Presenti al taglio del nastro il sindaco, Luca Menesini, la giunta, i consiglieri comunali di zona, Giulia Volpi e Rossana Giusfredi e i cittadini. Dopo i saluti istituzionali c’è stata l’esibizione di Leonardo Cinquini, in arte Lenox, rapper quindicenne che abita a Pieve di Compito.

“Abbiamo messo a disposizione della comunità un’area dove tutti, in particolar modo bambine e bambini e ragazze e ragazzi, possono divertirsi in compagnia – ha detto il sindaco, Luca Menesini -. Un’area che mette al centro lo sport inteso come elemento aggregativo e promotore di benessere, uno sport che ci fa apprezzare il piacere di ritrovarci all’aperto in un bel luogo come questo, vicino alle colline. Il campo contribuisce anche a valorizzare lo sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio, che sta accrescendo il proprio ruolo di riferimento per il Compitese e per la zona sud. Ringrazio vivamente i cittadini e i commercianti che hanno collaborato con l’amministrazione per la festa”.



Il campo sportivo ha una superficie complessiva di 375 metri quadrati ed è pavimentato in calcestruzzo con rifinitura al quarzo. L'impianto è dotato di canestri e di una rete da pallavolo di altezza regolabile. Il campo da pallavolo è inscritto in quello da pallacanestro e quest'ultimo è stato completamente recintato con una rete alta due metri e mezzo e con un accesso su uno dei lati corti del campo. Le aree circostanti il campo sono state rifinite con ghiaia livellata. Vicino al campo sportivo ci sono anche giochi per bambini.



La giornata di festa è stata l’occasione per inaugurare la “Casa del libro”, che si trova sempre nell’area dello sportello al cittadino. Si tratta di una piccola libreria all’aperto, costruita con legno di recupero, per condividere e scambiare i libri. Con quella di San Leonardo in Treponzio salgono a tre le “Case del libro” installate dal Comune. Le altre si trovano al parco Ilio Micheloni di Lammari e al Parco Pandora di Segromigno in Monte.



Il ringresco è stato organizzato grazie al contributo di questi esercizi commerciali: Pizza e fichi, Fabrica, Conad San Leonardo in Treponzio, Baldocchi Materiali edili, Petroni e Cinquini, Farmacia Biagi, Bar Il Gattino, Bar Renè, Bar Italia, Parrucchiera Sonia, Estetista Mariposa, Il Pennarello, Vanity, L’orchidea, Arte Orafa, Lavanderia Self Service, Lavanderia Romana, Biagi Motors, Parrucchiera Elenia Style, Trattoria “Alla buona”, Agricola Natali.