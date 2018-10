Inaugurazione della seconda mostra della Camelia Sasanqua

Altri articoli in Piana

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:55

Simone Marconi e Francesco Fagni del gruppo Lega Altopascio intervengono in merito all’illuminazione nel centro di Altopascio

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:40

Un successo crescente quello di Porcari in Oriente, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi, quest’anno giunto alla seconda edizione

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:19

Di fronte all'utilizzo strumentale da parte di un consigliere comunale di minoranza di una lettera interna di richiesta di verifiche durante i lavori in corso (richiesta legittima da parte dei dipendenti), l'amministrazione comunale si vede obbligata a informare dipendenti e cittadini su come stanno le cose sia dal punto di...

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:17

Domenica a Marlia torna la tradizionale fiera organizzata, lungo via Paolinelli, dal Centro commerciale naturale Insieme Le Botteghe di Marlia e da Confesercenti in collaborazione con il comune. Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa...

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:02

Appuntamento con il teatro d'evasione nello Spazio Artè di Capannori: mercoledì 24 ottobre alle 21 l'Allegra Compagnia, gruppo teatrale del corso lucchese dell'Università 50 & Più coordinato da Rosa Conte, porta in scena una delle più celebri commedie di Georges Feydeau, "La palla al piede"

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:53

Bama già alle prese con una classifica che piange sabato pomeriggio al PalaBertolazzi di Montale. I rosablu, ancora al palo in classifica, tenteranno un blitz difficile ma non impossibile