Piana : porcari



La RSU WEPA della Cartiera di Fosso Ralletta aderisce la mobilitazione della RSU WEPA di Salanetti

martedì, 30 ottobre 2018, 15:23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa della RSU WEPA della Cartiera di Porcari, che dichiara lo stato di mobilitazione contro il licenziamento avvenuto a Salanetti. A questo punto, in entrambi gli stabilimenti lucchesi di WEPA, i lavoratori hanno aperto la vertenza contro il licenziamento di una loro collega.



"La RSU WEPA della Cartiera di Fosso Ralletta dichiara l'adesione e il proprio sostegno alla stato di mobilitazione deciso dalla RSU WEPA di Salanetti a seguito del licenziamento di una lavoratrice, avvenuto senza preavviso e illegittimo nelle motivazioni - scrive il sindacato -. Grave la decisione aziendale che va oltre l'ingiusto provvedimento di licenziamento che ha colpito la nostra collega e compagna di lavoro. Tale decisione fa saltare un consolidato sistema di relazioni sindacali e la responsabilità è tutta in capo all'azienda, che per questo ne pagherà le conseguenze. La RSU WEPA della Cartiera di Fosso Ralletta si unisce alla RSU WEPA di Salanetti nel respingere con forza la decisione dell'azienda e nel chiedere l'immediata revoca del licenziamento della lavoratrice! La RSU WEPA della Cartiera di Fosso Ralletta si coordinerà con la RSU WEPA di Salanetti per le iniziative e azioni sindacali che si renderanno necessarie per far ritornare indietro l'azienda e difendere il diritto al lavoro e al rispetto che ogni lavoratore e lavoratrice ha il diritto di avere e mantenere".