Piana : capannori



Lavori di manutenzione per lo sportello al cittadino San Leonardo in Treponzio

martedì, 16 ottobre 2018, 12:46

La sede dello sportello al cittadino zona sud di San Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta e prevede un investimento di circa 46 mila euro.

L'intervento di manutenzione, che prenderà il via entro l'inizio del nuovo anno, prevede il rifacimento del tetto, che risulta deteriorato in varie parti e il rifacimento delle facciate del fabbricato che saranno risanate e imbiancate per ovviare ai problemi che attualmente riguardano l'intonaco e la parte bassa dove attualmente è presente umidità.

Recentemente l'edificio è stato interessato da un altro importante intervento di riqualificazione che ha interessato, per un investimento di circa 40 mila euro, il primo piano che entro la fine dell'anno ospiterà il presidio del Comando Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

"Con quest'opera di manutenzione la sede dello sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio sarà ulteriormente riqualificata e resa quindi più decorosa – afferma l'assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni- . Un edificio importante per il territorio, sia perché sede del servizio sportello al cittadino, sia perché presto ospiterà il presidio dei Carabinieri Forestali. Il fabbricato si trova inoltre in prossimità del nuovo campo polivalente da pallacanestro e pallavolo che sarà inaugurato sabato prossimo e di un parco giochi".