Lega Altopascio: "I lampioni sono nuovi, ma non illuminano!”

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:55

Simone Marconi e Francesco Fagni del gruppo Lega Altopascio intervengono in merito all’illuminazione nel centro di Altopascio.

"Ad Altopascio l’illuminazione è carente e abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per capirne i motivi - esordisco così Simone Marconi e Francesco Fagni del gruppo Lega Altopascio - . In questi giorni stiamo notando che il comune sta procedendo alla sostituzione delle lampadine dei lampioni con nuove luci a led ma ci ritroviamo a segnalare un netto peggioramento della situazione. Va sicuramente bene risparmiare sulla bolletta energetica con l’istallazione di luci a basso consumo energetico ma questo non può essere fatto a scapito della sicurezza stessa dei cittadini.

In pratica le nuove lampade scelte dall’amministrazione comunale hanno un raggio di luce molto ridotto rispetto alle precedenti, raggio che si limita ad illuminare una piccola area direttamente sotto il lampione - precisano -. Di fatto, il tratto di strada tra i lampioni ma soprattutto i marciapiede, la sera rimangono praticamente al buio.

In questo modo non si combatte certo la criminalità ma si aiutano casomai i malintenzionati....e ricordiamo che in campagna elettorale la sindaca diceva di voler contrastare il fenomeno dei furti in abitazione aumentando l’illuminazione pubblica! Ad Altopascio esiste un problema sicurezza e ogni giorno c'è il rischio di incappare in risse o spaccate o furti in abitazione eppure nel frattempo si lasciano interi quartieri in pieno centro (es. via Bordo) senza nessuna illuminazione;

Riteniamo infine, che queste luci andassero testate da primavera quando, complici le giornate sempre più lunghe, si sarebbero limitate le ore dell’eventuale disagio. Adesso invece, giunti alle soglie dell’inverno, già verso le sei del pomeriggio le strade non avranno luce sufficiente e tutto ciò ci appare davvero incomprensibile" concludono.