L'energia e la vitalità del Teatro 50&Più sbarcano a Capannori

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:02

Appuntamento con il teatro d'evasione nello Spazio Artè di Capannori: mercoledì 24 ottobre alle 21 l'Allegra Compagnia, gruppo teatrale del corso lucchese dell'Università 50 & Più coordinato da Rosa Conte, porta in scena una delle più celebri commedie di Georges Feydeau, "La palla al piede". "50 & Più Università - dice Rosa Conte - non vuole essere un semplice passatempo per le persone anziane, ma offrire cultura di livello e qualità proposta da docenti esperti che operano con serietà, passione e professionalità in un'atmosfera garbata, amichevole e serena". L'evento, patrocinato dal Comune di Capannori, è stato voluto dall'assessore alla cultura Francesco Cecchetti a seguito del grande successo della commedia che ha già riempito, nelle tre repliche precedenti, vari teatri della provincia. Soddisfazione espressa dal presidente della 50 & Più Lucca Antonio Fanucchi che ha sempre accompagnato e sostenuto la compagnia in ogni occasione di replica dello spettacolo, che ha debuttato lo scorso maggio al Teatro Accademico di Bagni di Lucca. La regia dello spettacolo è curata da Francesco Tomei, dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze in teatro che segue il gruppo anche come docente. Date le numerose nuove richieste di nuovi corsisti, dal prossimo novembre si terranno lezioni per una nuova classe ancora da costituire, le iscrizioni sono ancora aperte.

L'eterno spiantato e viveur Bois d'Enghien (Dino Ferrari Braga) è l'anziano amante di una cantante di caffè-concerto sul viale del tramonto, Lucette Gautier (Angela Bandoni), ingenua divetta che passa le sue giornate fra palliettes e lustrini, spiata dalle due buffe sorelle zitelle (Flavia Spada Ricci e Maria Cristina Del Rosso) che, a loro volta, invidiano la civetteria della sorella e si sono ritagliate fra le mura domestiche il ruolo di loro dame di compagnia. La loro casa, gestita dall'intrigante cameriera Firmine (Maria Norma Mattei), è popolata dai pretendenti della cantante: l'impavido Generale napoletano (Filippo Cascini), l'affascinante intellettuale scapolo (Claudio Sabò) e lo strambo Dottore (Claudio Loria). Quando Bois D'Enghien si fidanza con Viviane Duverger (Marcella Spada Ricci), una cinica e scaltra donna d'affari, non riesce a troncare la datata tresca con l'amante storica. Una serie di equivoci, porterà in casa due austere Baronesse (Elide Losso e Vera Dardi) e Bouzin (Marco Giorgio Marrano), un eccentrico autore di canzoni....