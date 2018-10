Lo stadio di Marlia sarà uno 'stadio senza barriere'

Altri articoli in Piana

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:53

Giovedì 25 ottobre all'Auditorium del Distretto Sanitario di Capannori è in programma un incontro sul tema 'Tumore al seno come sconfiggerlo?'. L'incontro è promosso dall' Associazione Don Franco Baroni in collaborazione con Comune di Capannori, Provincia di Lucca, e Azienda Usl Toscana Nord Ovest in occasione del mese della prevenzione...

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:04

Quattro su quattro: gli amaranto del Tau Calcio Altopascio continuano a vincere. Gli Allievi Elite battono lo Zenith Audax, mentre i B si sono imposti sullo Sporting Arno. Vincono anche i Giovanissimi Elite contro il Capezzano Pianore e i Giovanissimi B contro l'Academy Porcari

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:52

Ai nastri di partenza la Stagione Teatrale e Musicale dell'Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" di Porcari, organizzata dal comune di Porcari e dalla Fondazione Cavanis. All'interno del ricco cartellone, La Cattiva Compagnia propone tre spettacoli "Aspettando il Lucca Teatro Festival_Che cosa sono le nuvole?" edizione 2019.

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:36

Fine settimana per tutti i gusti all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari, con un doppio appuntamento dedicato ad adulti e bambini

lunedì, 22 ottobre 2018, 09:15

I vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di Pescia, sono intervenuti ieri sera intorno alle 21, in località Luciani a Montecarlo, per un incendio di vegetazione che ha coinvolto una superficie di circa 1000 mq. Sul posto anche i volontari della Misericordia di Montecarlo

sabato, 20 ottobre 2018, 17:54

Messa in sicurezza in tempi record: Porta dei Vettori, nel centro storico di Altopascio, è nuovamente accessibile ai pedoni. Le persone possono entrare o uscire da piazza Ricasoli in massima sicurezza