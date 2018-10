Piana



Marconi e Fagni: "La D'Ambrosio deve restituire ai cittadini due anni di IMU"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:32

di cinzia guidetti

"Ma la D'Ambrosio lo sa che deve restituire i soldi dell'IMU ai cittadini?" tuonano così i consiglieri della Lega Nord Altopascio Simone Marconi e Francesco Fagni.

Tra l'altro al regolamento urbanistico approvato con delibera del 29 marzo 2011 era stata adottata, con delibera del 19 aprile 2016, una variante di monitoraggio che non è poi stata approvata (l'amministrazione D'Ambrosio si è insediata a giugno dello stesso anno).

"Da quando l'amministrazione D'Ambrosio si è insediata ci sono persone che continuano a pagare l'Imu su terreni che hanno perso la potenzialità edificatoria, dopo che la variante non è stata approvata - fa notare Marconi -. E quindi se non sono edificabili, perché il comune fa pagare l'Imu?". I consiglieri aspettano una risposta anche sulla conclusione dell’iter della variante e per questo hanno presentato anche una interrogazione.

"Ci sono ettari (circa 300 mila metri quadri) soggetti ai piani attuativi (zona C2, D2, D3), sono tanti soldi che sono finiti nelle casse del comune - commenta Fagni -. Ma l'assessore all'urbanistica Andrea Pellegrini cosa fa? E' totalmente assente dalla scena, ma soprattutto lo sa che lavora con uno strumento scaduto? E' una grossa negligenza non aver approvato un nuovo strumento urbanistico e soprattutto continuare a chiedere soldi su terreni che non sono più edificabili".

"E infatti il mercato immobiliare ad Altopascio è fermo - incalza Marconi - Oltretutto alcuni cittadini hanno chiesto di poter intervenire sul proprio lotto di terreno, ma la risposta data dai tecnici comunali è stata negativa proprio perché sono decaduti i termini dei piani attuativi (ex lottizzazioni). Ma se è tutto bloccato come si fa?" domanda sconcertato.

"E poi ci chiediamo come mai il mercato immobiliare ad Altopascio è fermo. Ci credo - commenta Fagni - Non è possibile far diventare un terreno da agricolo a edificabile di volta in volta, quelli che potevano essere edificabili non lo sono più perché è sono scaduti i termini, e tutto perché, dopo due anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione, manca una seria programmazione urbanistica; inoltre, anche dal punto di vista morale il comune deve decidere cosa fare: o mi fa pagare l'Imu su un terreno su cui posso edificare, oppure se il terreno non è più edificabile non mi fa pagare l'Imu, ma a quel punto mi deve rendere i due anni di imposta".

Le persone hanno pagato la rata di dicembre 2016 a saldo; tutto il 2017; il 2018 in acconto ed a breve il saldo a dicembre.

Nel frattempo è stata presentata regolare interrogazione a cui Marconi e Fagni sperano che l'amministrazione risponda.