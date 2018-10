Piana : capannori



Masini (FI): "Strana assunzione a ridosso della scadenza di mandato del sindaco"

sabato, 13 ottobre 2018, 09:34

"Nessun concorso per assumere a tempo indeterminato il dirigente del servizio finanziario, ma una manifestazione di interesse? Ma che strana procedura a ridosso della scadenza di mandato del sindaco...". Inizia così l'intervento del capogruppo di Forza Italia a Capannori Anthony Masini.



"Andiamo per ordine - spiega il capogruppo -. Nel 2016 con decreto del sindaco viene attribuito al dottor Paolo Pantanella l'incarico di dirigente del servizio finanziario, attraverso la procedura dell'art. 110 c. 1 del TUEL. Si tratta, per coloro poco dentro la materia, di un'assunzione a tempo determinato, a seguito di selezione per curriculum e colloquio, attraverso un incarico di tipo fiduciario assegnato dal sindaco. Un posto centrale e di responsabile con un'indennità lorda annua di circa 65 mila euro. L'incarico è stato assegnato dal sindaco Menesini fino alla scadenza del mandato amministrativo (maggio/giugno 2019). Lo stesso Menesini con successivi decreti 3 e 4 del 2017 ha assegnato a Pantanella anche l'incarico di vice segretario, e nel 2018 anche quello di dirigente del servizio "direzione generale" con decreto 1/2018".



"Nel corso del 2018 - continua - con determina 361 del 14.03.2018 è stata promossa una procedura di mobilità per valutare possibile candidature di dirigenti, provenienti da altri enti. Si tratta della procedura con cui eventualmente un dirigente di ruolo di un altro ente (vincitore di concorso) può fare domanda per trasferirsi presso il comune che attiva la procedura. Occorre sottolineare, tuttavia, come tale procedura sia comunque obbligatoria prima di effettuare qualsivoglia procedura di assunzione (sia tramite concorso che tramite selezione come quella 110 che aveva interessato il dottor Pantanella). Tale procedura (era giunta una domanda nei termini) si è conclusa con determina della dirigente del servizio personale n. 1295 del 25.09.2018, dando atto che l'unico candidato presentato a colloquio era stato considerato non idoneo dalla commissione appositamente costituita dall'ente".



"Si giunge ora - incalza Masini - alla strana procedura indetta con la determina n. 132 del 28.09.2018 da parte del responsabile del servizio personale del comune. Con tale determina si promuove un avviso pubblico di manifestazione di interesse per poter individuare, certamente a seguito di selezione per curriculum e colloquio, un nuovo (o vecchio chissà...) dirigente ma questa volta a tempo indeterminato, nell'ambito di coloro che siano già in graduatoria di concorsi espletati da altri enti. Si attiva una procedura, cioè, per assumere, nel ruolo più centrale e strategico di un comune al giorno di oggi, un dirigente del settore finanziario, questa volta, non a termine, ma teoricamente per sempre. Si intende, in altre parole, inserire in questo ruolo chiave una figura dirigenziale proprio nei sei mesi di scadenza del mandato del sindaco Menesini".



"Tale scelta - dichiara - pone diversi interrogativi, anche di non trascurabile gravità. Primo: ma il dottor Pantanella non aveva un incarico di dirigente del settore finanziario (oltre alle aggiunte seguenti) fino alla scadenza del mandato del sindaco nel giugno 2019? Quale esigenza e fretta c'era pertanto di programmare in questa fase di fine consiliatura una assunzione a tempo indeterminato? Ha forse il dottor Pantanella dato le proprie improrogabili dimissioni? (Qualora fosse così peraltro sarebbe opportuno trovare una soluzione ponte). Secondo: procedere all'assunzione a tempo indeterminato in un ruolo centrale e chiave della macchina amministrativa a pochi mesi dalla fine del mandato, al di là della fattibilità giuridica, non è un atto assolutamente contrario a qualsivoglia norma di correttezza e bon ton istituzione? Terzo - conclude -: la scelta della scorciatoia della manifestazione di interesse da parte di candidati idonei all'interno di graduatorie vigenti di concorsi promossi da altri enti grida vendetta. Ma per la scelta di un ruolo chiave di tale importanza".