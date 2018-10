Piana



Monte Pisano, i sette comuni sostengono la candidatura dell’area al censimento “i luoghi del cuore” del Fai

mercoledì, 31 ottobre 2018, 15:26

I sette Comuni del Monte Pisano - Capannori, Lucca, Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano – si mobilitano a sostegno della candidatura del Monte Pisano alla nona edizione de “I luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano). La decisione è stata presa all’unanimità nei giorni scorsi del Tavolo tecnico del Coordinamento dei 7 Comuni che si è riunito a Capannori, Ente capofila. L’obiettivo delle amministrazioni comunali è quello di portare ulteriormente all’attenzione nazionale e locale quest’area che il 24 settembre scorso è stata colpita da un incendio che ha distrutto 1400 ettari di bosco e coltivazioni. La campagna a sostegno del Monte Pisano ha anche un testimonial d’eccezione, l’attore Renato Raimo.

Fino al 30 novembre tutti i cittadini sono invitati a votare via web all’indirizzo https://www.fondoambiente.it/luoghi/monte-pisano?ldc , con l’App Fai o con le cartoline presso le filiali del Gruppo Intesa San Paolo, il Monte Pisano come “Luogo del cuore”. Al termine del censimento il FAI e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione dei Luoghi del Cuore un budget di 400mila euro che sarà assegnato ai primi tre classificati e ai luoghi scelti dal FAI insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

“Riteniamo molto importante fare squadra per sostenere la candidatura dei nostri bei monti come ‘Luogo del cuore’ - commenta l’assessore al turismo del Comune di Capannori, Serena Frediani -. Il terribile incendio dello scorso settembre purtroppo ha distrutto un prezioso patrimonio naturalistico causando ingenti danni sopratutto al settore turistico e alle aziende agricole. A questo questo si aggiungono le problematiche causate alla fauna e all’avifauna e le criticità legate ai possibili dissesti. Invitiamo quindi tutti i cittadini a votare per il Monte Pisano facendosi promotori attivi di questa campagna. È solo grazie all’aiuto di tutti che possiamo mantenere alta l’attenzione su questa tematica”.

Il censimento è gratuito e aperto a tutti. Oltre ai singoli cittadini possono votare, anche attraverso gli appositi moduli di raccolta firme scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it e disponibili presso gli Urp dei sette Comuni, gruppi di cittadini riuniti in associazioni e comitati, enti pubblici e scuole ed enti privati come parrocchie, fondazioni, musei e aziende.