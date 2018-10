Piana



Montecarlo a Karlstejn per il centenario dell'indipendenza della Cecoslovacchia

martedì, 30 ottobre 2018, 13:19

Il comune di Montecarlo, nella persona del sindaco Vittorio Fantozzi, ha partecipato la scorsa domenica 28 ottobre a Karlstejn in Repubblica Ceca alle cerimonie per il centenario dell'indipendenza dell'allora Repubblica Cecoslovacchia dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico alla fine della prima guerra mondiale.



A nome e per conto della comunità montecarlese, organizzata allo scopo nel Comitato dei Gemallaggi, il Sindaco ha seguito la giornata di cerimonia assieme ai rappresentanti degli altri comuni gemellati presso il castello edificato da Carlo IV di Boemia, fondatore con il padre Giovanni del borgo di Montecarlo, rinnovando così il giuramento di fratellanza ed amicizia che lega i due comuni da lungo tempo.