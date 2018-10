Piana



Il Viola Club inaugura a Capannori e sostiene la Mirco Ungaretti Onlus

sabato, 20 ottobre 2018, 00:14

di giulia del chiaro

Fede calcistica e solidarietà. Questi gli ingredienti del primo Viola Club capannorese inaugurato questa sera, al bar “Il Cantuccio”, con l’adesione di duecentocinquanta iscritti che, versando il contributo di iscrizione, hanno partecipato ad una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore destinato al territorio capannorese.

È con l’apertura del Viola Club di Capannori che la Mirco Ungaretti Onlus acquisirà un nuovo defibrillatore semiautomatico, dotato di piedistallo, che verrà installato in via Carlo Piaggia, di fronte al bar “Il Cantuccio”, in modo da coprire la zona e la vicina scuola media di Capannori. Ad inaugurare la nuova sede erano presenti, oltre ai molti tifosi viola accorsi per diventare parte di questa neonata famiglia, i membri del consiglio del club e Stefano Ungaretti per la Onlus.

“L’idea di dare vita ad un Viola Club capannorese è emersa durante una cena tra cinque di noi avvenuta poco dopo la morte del nostro capitano, Davide Astori – ha raccontato il vicepresidente, Francesco Mitchell – e fin da subito abbiamo pensato di dar vita al club di pari passo con un impegno sociale. Da qui l’idea della collaborazione, come amico di Mirco, con la Onlus che porta il suo nome”.

“Questa donazione è un gesto che dà speranza” ha detto Ungaretti spiegando come l’arresto cardiaco, da cui sono stati colpiti sia il fratello Mirco che Astori, sia una delle principali cause di morte accidentale determinando l’importanza di preparare quante più persone possibili a praticare il massaggio cardiaco che, in attesa di soccorsi, può rivelarsi un importante contributo salvavita.

Duecentocinquanta gli iscritti, come ha fatto notare con soddisfazione il presidente del Club, Carlo Sbragia, e forte il desiderio di accogliere nuovi affiliati ed assumere impegni benefici che possano condurre alla donazione di defibrillatori nelle scuole e nei centri sportivi della zona. “La sede sarà proprio il bar ‘Il Cantuccio’ – ha proseguito il presidente – dove seguiremo insieme le partite creando momenti di unione e che vedrà, nel mese di novembre, una prima cena, insieme al club di Barga e della Garfagnana, con ospiti alcuni dirigenti e giocatori della Fiorentina”.

Una serata fatta di amicizia, fede calcistica comune e solidarietà con la raccolta di ben 1250 euro, da destinare al defibrillatore, avvenuta tramite le tessere di iscrizione al Club e la richiesta, negli ultimi mesi, di un contributo per guardare insieme le partite.