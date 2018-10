Piana



"Non ho paura": al via un laboratorio teatrale gratuito per vivere più consapevolmente

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:37

Usare le tecniche teatrali per gestire le proprie emozioni vivendo in maniera più consapevole la quotidianità e affrontando in modo più razionale le situazioni di pericolo e di difficoltà. È questo lo scopo del laboratorio teatrale di sopravvivenza "Non ho paura", promosso da comune di Capannori e Commissione pari opportunità Capannori in collaborazione con Dryas Teatro Natura, che sarà tenuto dall'attrice Simona Generali.



Il laboratorio si svolgerà nella palestra della scuola primaria "Amalia Bertolucci Del Fiorentino" di Capannori articolandosi in tre incontri: sabato 13, 20 e 27 ottobre dalle ore 16 alle ore 18. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la presenza a tutte e tre le date del corso.



"Si tratta di un'interessante iniziativa che recepisce i suggerimenti giunti proprio dalle donne che partecipano agli eventi promossi dal Comune assieme alla Commissione Pari Opportunità – commenta la vice sindaca Silvia Amadei -. Imparare a gestire l'emotività porta infatti molti benefici nella vita di ogni giorno e durante le criticità. Questo laboratorio, quindi, rappresenta uno spin off del corso di autodifesa per le donne che si tiene da anni ed è un'ottima occasione per tutte quelle persone che vogliono migliorarsi".



Durante il laboratorio saranno effettuati vari tipi di esercizi, fra cui quelli di rilassamento. Si raccomanda quindi un abbigliamento comodo e calzini anti scivolo.



Per informazioni e iscrizioni: Simona Generali tel 349/3445474, ufficio cultura tel 0583428424, pariopportunita@comune.capannori.lu.itdryasteatronatura@gmail.com



Per quanto riguarda la nuova edizione del corso di autodifesa teorico-pratico "Non ho paura" realizzato della Polizia di Stato di Lucca assieme ai Comuni della Conferenza zonale dei sindaci e la collaborazione delle Commissioni Pari Opportunità e dell'Associazione Hagakure Karate di Capannori, proprio in questi giorni si stanno definendo i dettagli. Le lezioni dovrebbero iniziare intorno al mese di novembre.