Partiranno entro la fine dell'anno i lavori per la realizzazione del grande parco della scuola primaria di Lunata

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:03

Prenderanno il via entro la fine dell'anno i lavori per la realizzazione del parco dove i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria “Don Bosco – Don Bigongiari” di Lunata potranno giocare e svolgere attività educative all’aperto e in sicurezza.

Il progetto esecutivo della nuova area verde, che sorgerà in una zona adiacente il plesso scolastico di via del Casalino è stato approvaato ed è attualmente in corso la procedura espropriativa del terreno che appartiene a privati.

Il parco, che vede un investimento comunale di 82 mila euro, avrà una superficie di oltre 2.000 metri quadrati e al suo interno saranno piantumate essenze arboree locali. Per garantire la sicurezza degli alunni la nuova area verde sarà recintata con pali e una rete metallica provvista di un cancello carrabile.

“Con la realizzazione del nuovo parco gli spazi verdi a disposizione degli alunni della scuola primaria di Lunata saranno più ampi di quelli presenti prima dell'ampliamento del plesso scolastico – afferma l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti-. Questo spazio sarà importante anche a livello educativo perché sarà un vero e proprio laboratorio all’aperto, dove gli alunni potranno svolgere attività di gioco, osservazione, ricerca, studio e socializzazione a contatto con la natura. Con il nuovo parco, quindi, questa scuola sarà più che mai a misura di bambino, soddisfacendo le esigenze della zona centrale del territorio. Il nostro impegno nei confronti di questo plesso scolastico proseguirà con la realizzazione, in una fase successiva, anche di un nuovo parcheggio che aumenterà il numero di posti auto nelle vicinanze della scuola e migliorerà la viabilità nella zona”.

La scuola “Don Bosco – Don Bigongiari” di Lunata ospita circa 250 alunni. Nel 2016 è stata ampliata, in continuità con l’edificio esistente, nella parte nord-ovest con una nuova ala ampia 310 metri quadrati che ospita la mensa e una sala polivalente.