Piana : capannori



Piscina comunale, anticipato l'orario di apertura

sabato, 13 ottobre 2018, 12:31

Novità importanti per la piscina comunale di Capannori. La prima e la più importante, è sicuramente l'anticipo dell'orario di apertura della struttura sportiva alle ore 7.20 (dal lunedì al venerdì) a partire da lunedì prossimo 15 ottobre. La piscina, quindi aprirà per la frequenza libera quaranta minuti prima rispetto all'orario in vigore finora fissato alle ore 8.00, dando un'opportunità in più a tutte quelle persone che vogliono fare una salutare nuotata prima di andare al lavoro o di iniziare in generale la propria giornata. Resta invariato l'orario di chiusura serale della piscina (22.00) e l'orario di apertura del sabato (ore 8-19.30) e della domenica (8.30-13.00).



Altra novità significativa è il potenziamento delle attività in modalità 'Open': gli utenti che frequentano i corsi adulti dalle 20.30 alle 22.00 possono frequentare tutta la suddetta fascia oraria tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) senza limitazioni al costo di un abbonamento normale.



Prevista inoltre la possibilità di rateizzazione a costo zero per gli abbonamenti semestrali ed annuali per permettere soprattutto alle famiglie di programmare l'attività dei propri figli in piscina per un periodo lungo e continuativo con un esborso economico senza aggravanti. Per le famiglie con più componenti che frequentano la piscina, sempre sugli abbonamenti semestrali ed annuali, oltre alla rateizzazione ė previsto anche uno sconto significativo.



"Con l'apertura anticipata della piscina comunale vogliamo ampliare per i cittadini, accogliendo le richieste degli utenti, la possibilità di frequentare questo impianto sportivo e in particolare per coloro che vogliono svolgere un po' di sana attività fisica prima di iniziare la giornata lavorativa nell'ottica di promuovere il benessere delle persone – afferma Pierangelo Paoli nuovo presidente della Capannori Servizi srl, società del Comune - . E' infatti nostra intenzione migliorare ulteriormente l'offerta e la qualità dei servizi offerto da questa struttura sportiva che è sempre più nevralgica non solo per il territorio capannorese ma anche per quelli limitrofi essendo in grado di offrire una vasta gamma di attività per neonati, bambini adulti, proponendo anche corsi di attività fisica adattata per soggetti con problematiche fisiche a costi agevolati. Anche quest'anno è stato stanziato un budget per permettere ai soggetti disabili di poter essere assistiti da un operatore specializzato ad un costo facilitato".



Altra novità importante introdotta è la possibilità di spendere presso la piscina comunale di Capannori la gestione dei premi che il lavoratore riceve dall'impresa in cui lavora come retribuzione supplementare a quella ordinaria. Sono moltissime le aziende infatti che adottano politiche di welfare aziendale al fine di erogare premialità in 'flexible benefit', anziché in denaro: si tratta di crediti che il lavoratore può utilizzare per acquistare i beni e i servizi più vicini alle proprie esigenze.



Molti i corsi presenti alla piscina comunale di Capannori:Fitness: ginnastica dolce, idrobike, acquagym, acqua gym mix, acqua gym e tappeto, total body gag, interval walk&bike, gag, acqua cardio gym, acquawalking, walk gym + pinne. Inoltre sono attivicorsiper neonati, bambini, gestanti e corsi di attività fisica adattata.