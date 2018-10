Piana : altopascio



Quinta di campionato: gli amaranto del Tau vincono quattro incontri su quattro

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:04

Quattro su quattro: gli amaranto del Tau Calcio Altopascio continuano a vincere. Gli Allievi Elite battono lo Zenith Audax, mentre i B si sono imposti sullo Sporting Arno. Vincono anche i Giovanissimi Elite contro il Capezzano Pianore e i Giovanissimi B contro l'Academy Porcari.

Gli Allievi Elite di mister Giuli portano a casa un'altra vittoria, battendo di misura, per 2 a 1, lo Zenith Audax. La partita si fa subito pericolosa per lo Zenith, con il Tau che fin dai primi minuti di gioco si spinge nell'area avversaria. Al 27' Perlongo del Tau si libera in area e tira, ma Ferrante respinge: si inserisce allora Pratesi di testa, che incontra sulla linea di porta il braccio del pratese Fratoni che commette fallo di mano, regalando così un rigore agli avversari e lasciando la propria formazione in dieci. A vuoto il rigore, battuto da Gaddini, che, però, ribatte alla parata del portiere dello Zenith insaccando il primo goal per il Tau. Al 60' Fanani non regge il contrasto con Baldazzi, che, solo davanti alla porta, porta lo Zenith al pareggio. Al 92' il Tau si impone: prima Gaddini che dal dischetto calcia e prende palo pieno, la palla attraversa la porta verso Lorenzo Magini che rimette al centro, dove Gianmarco Magini calcia in porta e firma il goal del 2 a 1. Dalla vetta della classifica gli amaranto si preparano a incontrare l'Olimpia Firenze.

Zenith Audax - Tau Calcio Altopascio: 1 - 2

Formazione Zenith Audax: Baldazzi, Bozzoni, Carretta, Falteri, Ferrante, Ferretti, Ferroni, Fartoni, Lumini, Maremmi, Mari, Mati, Michienzi, Muca, Polidori, Tempestini S., Tempestini T., Villanti, Maiolino, Miranda, Truschi, Vollero.

Formazione Tau Calcio Altopascio:Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Pratesi, Pini, Perlongo, Magini L., Gaddini, Marconi, Berruti, D'Andrea Pisani, Gori, Margheri, Menconi, Rombi, Sauro.

Reti: Gaddini (T), Baldazzi (ZA), Magini Gianmarco (T).

Stesso risultato per gli Allievi B che sconfiggono lo Sporting Arno per 2 a 1. La formazione di Scandicci si difende per tutto il primo tempo, ma il Tau risulta poco concreto. Cambia invece radicalmente il registro nel secondo tempo, con la formazione amaranto più aggressiva e a caccia di goal, che arrivano, entrambi grazie ai tiri di Bachini. Lo Sporting Arno risponde con il goal di Salliu allo scadere del tempo. Il team di mister Bozzi si conferma al primo posto insieme alla Cattolica Virtus e alla Sestese. Adrenalina e massima concentrazione per la partita del fine settimana, quando il Tau dovrà vedersela proprio con la Cattolica.

Tau Calcio - Sporting Arno: 2-1

Formazione Tau Calcio: Marconi, Amorusi, Bachini, Bellucci, Bini, Coppola, D'Andrea Pisani, Filieri, Iannello, Lartini, Lentini, Likaj, Marchetti, Menconi, Pallanti, Sacnnerini, Selmi, Silvano, Tavanti, Tragni.

Formazione Sporting Arno: Bacigalupo, Borsotti, Castillo, Catania, Damiano, De Carlo, D'Uva, Lekaj, Marchi, Mazzanti, Mecatti, Menga, Migliarese, Olivieri, Pallesi, Parrino, Petri, Bernardini, Salliu.

RETI: Bachini 2 (T), Salliu (SA).

I Giovanissimi Elite superano il Capezzano Pianore con un netto 5 a 0. Il goal del vantaggio porta la firma di Tirinnanzi, che a distanza di pochi minuti segna la doppietta. Partono all'attacco i ragazzi del Capezzano Pianore, ma la difesa amaranto chiude tutti gli spazi, costringendo gli avversari a provarci dalla lunga distanza. Nella ripresa ancora Tau che insacca un'altra rete con Vitrani al 5' del secondo tempo. Matacera, subentrato nel secondo tempo, si dirige a tutta velocità verso l'area avversaria venendo però ostacolato fallosamente da Ramku. Calcio di rigore che il ragazzo del Tau segna senza esitazioni. Il Tau continua a spingere: dopo i due goal annullati a Tirinnanzi per fuori gioco, ci pensa Carmignani a firmare la quinta marcatura allo scadere della ripresa. Dal secondo posto in classifica, il Tau incontrerà lo Scandicci.

Tau Calcio - Capezzano Pianore: 5 - 0

Formazione Tau Calcio: i Biagio, Giannotti, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi, Ilie, Bindi, Carmignani, Fiorentini G., Gigante, Goretti, Lleshi, Matacera, Marioni.

Formazione Capezzano Pianore: Citti, Marchetti, Rossi, Michelucci, Ramku, Salini, Fani, Tognetti, Sereni, Lampitelli, Boselli, Moretti, Biasci, Sapienza, Cozzani, Belluomini, Saranfi, Basili.

Reti: Tirinnanzi (2), Vitrani, Matacera, Carmignani.

Bella partita per i Giovanissimi B, che portano a casa un netto 3 a 0 contro l'Academy Porcari. Nella prima frazione di gioco i ragazzi avversari impensieriscono in due occasioni la formazione amaranto, senza però riuscire a sfondare, a causa della superiorità tecnica e fisica del Tau. È il centravanti Lari a segnare i primi due goal, mentre nella ripresa, quando ormai gli ospiti non riescono più a mettere in difficoltà la difesa dei padroni di casa, la terza rete arriva grazie al difensore centrale Vellutini. Un altro successo per la squadra di mister Barsotti pronta per incontrare il San Filippo.

Tau Calcio - Academy Porcari: 3 - 0

Formazione Tau Calcio: Lippi, Fasciana, Bargellini, Casani, Vellutini, Ferrucci, Maurelli, Pittalis, Lari, Vitolo, Taccini, Velani, Benvenuti, Cinelli, Garofalo, Guidi, Mariotti, Vanni.

Formazione Academy Porcari:Angeli, Belcrei, Bianchi, Boufaris, Del Re, Ferretti, Galantuomini, Giannini, Giovacchini, Iannello, Lombardo, Maliziola, Matjani, Menesini, Nesimi, Sposato.

Reti: Lari (2), Vellutini.