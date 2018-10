Piana : altopascio



Ripartono le iniziative culturali alla biblioteca comunale

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:30

Perfezionare l'inglese o impararlo da zero. Sperimentare il giapponese o avvicinarsi alla conoscenza del russo. O ancora imparare a utilizzare un computer e gestire una casella di posta elettronica. Tutto questo sarà possibile alla Biblioteca comunale "A. Carrara" di Altopascio da metà ottobre. Tornano infatti i corsi promossi dall'assessorato alle attività culturali e organizzati dalla Biblioteca. «Dagli incontri dedicati alla lettura per i più piccoli ai corsi di lingua straniera, dagli incontri con l'arte fino ai corsi di alfabetizzazione informatica e internet: alla biblioteca comunale c'è spazio per tutti – commenta l'assessore alla cultura, Martina Cagliari – Crediamo molto in questo servizio, pensiamo rappresenti un'ottima occasione di incontro e di promozione della cultura a tutte le età e anche per questo motivo abbiamo deciso di potenziare ulteriormente l'offerta formativa, inserendo anche due novità, come il corso di giapponese e di russo. La Biblioteca comunale rappresenta un fiore all'occhiello del nostro territorio: non è solo un luogo di conoscenza e di approfondimento, ma anche uno spazio di aggregazione, che appartiene a tutta la comunità».

Per i corsi di lingue straniere è previsto un incontro nella sala dei Granai di piazza Ospitalieri, il prossimo mercoledì 10 ottobre alle 21, durante il quale sarà possibile avere maggiori informazioni e verificare – attraverso una breve intervista in lingua – il livello di conoscenza. Le lezioni di inglese inizieranno lunedì 15 ottobre e dureranno fino a maggio per un totale di 50 ore. Per il primo livello, l'appuntamento è il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle 22; per il secondo le lezioni si terranno il martedì, dalle 20 alle 22, il terzo livello è in programma il giovedì dalle 20 alle 22 e il livello avanzato (ADV) si terrà il lunedì dalle 20 alle 22. Due, infine, le novità: da quest'anno infatti vengono proposti per la prima volta i corsi di giapponese e russo. Il primo di martedì, il secondo di mercoledì, entrambi con orario 20-22. Anche in questo caso la durata sarà di 50 ore fino a maggio, con inizio previsto da martedì 16 ottobre. Passiamo poi ai corsi di alfabetizzazione informatica e internet: l'appuntamento è per martedì e giovedì, dalle 20.30 alle 22. Mentre gli incontri con l'arte saranno di lunedì, dalle 20 alle 22. Tutte le lezioni si terranno alla biblioteca comunale, in piazza Vittorio Emanuele. Per info: biblioteca@comune.altopascio.lu.it, 0583.216280.

APPUNTAMENTI PER I PIÙ PICCOLI. Fino al 31 ottobre la biblioteca comunale e i gruppi dei lettori volontari Nati per leggere e Crescere lettori di Altopascio organizzano 5 giornate dedicate ai bambini da 0 a 8 anni e alle loro famiglie, con l'obiettivo di promuovere la lettura e l'amore per la cultura fin da piccoli. Per la fascia 3-6 anni l'appuntamento è per domenica 7 e 21 ottobre, dalle 15.30 alle 17 o dalle 17 alle 19, con "La valigia magica", letture animate e laboratori creativi. Domenica 14 e 28 ottobre (orario 15.30 – 17 o 17.30 – 19) le iniziative saranno rivolte ai bambini 6-8 anni: letture animate e laboratori creativi attraverso la tecnica del book art project che permette di creare piccoli libri individuali con fogli e piegature. Infine, sabato 27 ottobre, sarà la volta della fascia di età 0-3 anni, con le letture ad alta voce e di gruppo (dalle 10.30 alle 11: 0-18 mesi; dalle 11 alle 12: 18-36 mesi). L'ingresso è gratuito, ma si richiede la prenotazione: 0583.216280, biblioteca@comune.altopascio.lu.it; 0583.216353,servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.

In occasione delle attività di promozione alla lettura, la Biblioteca effettuerà un orario speciale nel fine settimana, ovvero: sabato 08-20 e domenica 15-20.