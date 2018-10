Piana



“Salviamo le tartarughe, salviamo il Mediterraneo”: firmato il un protocollo che coordina le attività di Consorzio, Ascit e Comuni di Capannori, Porcari e Altopascio

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:14

di andrea salerno

Anche i comuni della piana di Lucca, insieme ad Ascit ed al Consorzio 1 Toscana Nord si sono impegnati, grazie al protocollo firmato dai rappresentanti questa mattina, a salvaguardare l'ambiente e gli animali marini.

“La convenzione sottoscritta oggi mira a salvare le tartarughe marine grazie alla rimozione dei rifiuti lungo i corsi d'acqua, impedendo così che finiscano nel mare e che danneggino l'ecosistema – ha spiegato il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi -”.

Il Consorzio 1 Toscana Nord, difatti, si è impegnato a rimuovere la spazzatura durante le attività di manutenzione che svolge sul territorio circa due volte all'anno. Inoltre, saranno convocate le associazioni in modo da coinvolgerle nei lavori e decidere le zone di pertinenza. Si prevede, dunque, un monitoraggio costante dei corsi d'acqua con circa 12 bonifiche all'anno.

“Il progetto è, senza dubbio, innovativo e coinvolge diversi soggetti con il nobile obiettivo di rispondere al problema, sempre più pressante, dei rifiuti, sia per il decoro ambientale che per la sicurezza degli animali. Le associazioni del territorio e i comuni faranno costantemente manutenzione e il Consorzio calendarizzerà e coordinerà le operazioni – ha affermato il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio -”.

“La volontà di fare squadra per arginare l'abbandono dei rifiuti è stata determinante per far prendere forma al progetto. Ci vuole tolleranza zero contro queste abitudini. Il fine di salvaguardare le tartarughe è aulico. Milioni di pesci, purtroppo, sono contaminati dalle microplastiche, che una volta ingerite ritroviamo, di conseguenza, anche nei nostri piatti. La convenzione che firmeremo servirà a ridurre il danno ambientale – ha dichiarato Matteo Francesconi, assessore del comune di Capannori -”.

“Vorrei evidenziare l'aspetto educativo del progetto – ha esordito l'assessore del comune di Porcari, Franco Fanucchi -. L'immagine scelta per lanciare la campagna è pesante e vuol far riflettere sulle ricadute che hanno certi comportamenti incivili sul nostro pianeta. Vorremmo sensibilizzare su queste tematiche soprattutto le giovani generazioni, poiché rappresentano il futuro. Perciò diffonderemo il messaggio nelle scuole di ogni grado per creare una coscienza popolare. Infine, per rendere chiaro l'impegno dei comuni aderenti, ognuno di essi avrà un referente dedicato a tale iniziativa.”

Da ultimo, ha preso parola il presidente di Ascit Giuseppe Maurizio Gatti: “ Tutti faranno la loro parte per ottenere risultati significativi. Lo scopo è far comprendere a tutti i cittadini i danni che si arrecano all'ambiente marino con l'inquinamento. La finalità pare lontana, ma in realtà è molto vicina perché la sporcizia gettata in un qualunque corso d'acqua della piana, raggiungerà il mare prima o dopo. Mi auguro che questo sia il primo di tanti progetti pro ambiente”.

L'accordo stipulato, quindi, oltre a snellire e facilitare i rapporti fra gli enti firmatari, servirà a individuare e rimuovere l'immondizia che, una volta recuperata, verrà concentrata in punti di raccolta prestabiliti.