Sciopero nazionale nelle sedi Snaitech

giovedì, 11 ottobre 2018, 17:00

Il coordinamento nazionale Fiom a fronte del passaggio societario a Playtech senza la presentazione di nessun piano industriale che garantisca il futuro delle prospettive delle sedi di lavoro di Roma, Lucca e Milano, a seguito della mancanza di garanzie occupazionali, a seguito dell’illegale annuncio della disdetta del contratto nazionale dei metalmeccanici ed a seguito delle indebite pressioni aziendali verso i lavoratori per convincerli a firmare un passaggio contrattuale PROCLAMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 2 ORE PER IL GIORNO lunedì 15 o ttobre( le ultime 2 ore di ogni turno di lavoro, salvo diversa indicazione della Rsu) Il coordinamento nazionale ritiene che l'azienda Snaitech debba presentare uno specifico piano di rilancio complessivo in sede Ministeriale in modo che anche il Governo verifichi le prospettive di un gruppo internazionale con il baricentro ormai spostato all’estero e che rischia di depotenziare le sedi produttive nazionali.