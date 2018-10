Piana



Scontro al vertice per l'Academy Porcari che conferma la sua continua crescita societaria e sportiva

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:45

E' un momento di grande soddisfazione per l'Academy Porcari del presidente Stefano Silla. La società porcarese sta bruciando le tappe sia a livello societario che tecnico e a conferma di questa evoluzione arrivano tanti successi per le varie formazioni impegnate nei campionati giovanili e di seconda categoria.

Proprio dalla formazione tornata in seconda categoria arriva la sorpresa più lieta, con un inizio di campionato strepitoso che ha visto i bianconeri centrare quattro vittorie su quattro. Dopo la sosta per l'impegno internazionale della selezione toscana dilettanti, il campionato mette di fronte l'Academy all'altra squadra a punteggio pieno, il Meridien di Castelmartini, formazione che non ha badato a spese per cercare di vincere il campionato.

La sfida, in programma domenica prossima, alle 15,30, allo stadio comunale di Porcari, sarà un importante banco di prova per capire che ruolo potrà recitare in questo campionato la rosa allestita dal ds Andrea "Puma" Monaci e guidata dal tecnico Fabrizio Salvadori. La società si augura che siano tanti i porcaresi che vorranno sostenere la formazione bianconera in questo importante appuntamento.

Il presidente Stefano Silla, che ha investito molto in un settore giovanile che si compone di ben 240 elementi , si ritrova una formazione senior in grado di generare ulteriore interesse in una realtà che si sta riavvicinando sempre più alle vicende dell'Academy Porcari, grazie a un progetto sportivo serio e ambizioso che abbraccia anche l'aspetto infrastrutturale.

Questa la rosa del Porcari Academy

Allenatore : Fabrizio Salvadori

Viceallenatore : Gianluca Barsi

Preparatore atletico : Antonio Pelosi

Massaggiatore : Andrea Alfani

Preparatore dei portieri : Alessio Gigli .

Portieri : Fabrizio Baiocchi, Luca Pirito,.

Difensori : , Giacomo Campigli, Daniele Pracchia, Stefano Lombardi, Lorenzo Bagnatori, Alessandro Damiani, Michele Repetto, Lorenzo Simonetti .

Centrocampisti : Filippo Picchi, Marco Ammazzini, Nicolò Amodio, Hamdi Hyka, Sebastiano Giuntoli, Edi Zuncheddu, Alex Galloni, Simone Di Furia, Luigi Madda .

Attaccanti : Andrea Monaci (capitano) , Lorenzo Pirito, Andrea Miserendino, Riccardo Compagnone.

Società :

Presidente : Stefano Silla

Direttore Sportivo : Andrea Monaci

Dirigenti : Emiliano Tocchini, Adriano Magnaterra, Nicola Baroncelli, Mariano Paolinelli .