Scontro tra due auto a Pieve di Compito, grave una donna

lunedì, 1 ottobre 2018, 16:55

Alternativa Civica con Giada Martinelli e Mauro G. Celli, Forza Italia con Anthony Masini, Daniele Lazzareschi e Pio Lencioni, l'Unione di centro con Paolo Rontani e Energie per l’Italia Giovanni Marchi hanno redatto questo comunicato con cui stigmatizzano il comportamento della maggioranza consiliare

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:08

In merito alle dichiarazioni uscite sulla stampa del consigliere Giovanni Bertilacchi, il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini precisa quanto segue

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:08

Inizieranno entro la fine dell'anno i lavori per la riqualificazione del Parco della Rimembranza di Colle di Compito. Un intervento importante che riguarderà l'area situata in prossimità della chiesa della frazione e confinante con il campanile, dove sotto ad alcune piante di leccio, sono ancora presenti le targhe metalliche poste...

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:23

Seconda di campionato in grande spolvero per il Tau Calcio Altopascio che porta a casa 3 vittorie su 4 gare. Un weekend ad alta tensione che ha visto vincere gli Allievi Elite per 4 a 0 sul Maliseti Tobbianese e gli Allievi B per 3 a 0 contro la Fortis...

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:00

Tante persone hanno partecipato sabato scorso all'inaugurazione della mostra "Lonely Brains" di Elio Lutri allestita a Villa Mazzarosa a Segromigno in Monte, che ha costituito l'evento di apertura di Lucca Underground Festival

lunedì, 1 ottobre 2018, 08:57

E' operativo dalle 8,15 il primo dei due Canadair che sono stati inviati per fronteggiare gli incendi scoppiati sul versante lucchese del Monte Serra, mentre il secondo dei due velivoli nazionali è atteso a momenti. Già in azione anche due elicotteri della flotta regionale. Notizia in aggiornamento