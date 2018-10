Piana



Seconda di campionato positiva per il Tau che ne vince tre su quattro

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:23

Seconda di campionato in grande spolvero per il Tau Calcio Altopascio che porta a casa 3 vittorie su 4 gare. Un weekend ad alta tensione che ha visto vincere gli Allievi Elite per 4 a 0 sul Maliseti Tobbianese e gli Allievi B per 3 a 0 contro la Fortis Juventus. Non sfondano, invece, i Giovanissimi Elite che si fermano sul 2 a 2 contro la Floria 2000, mentre i Giovanissimi B esordiscono con un 4 a 0 contro i Giovani Via Nova.

Non si fermano gli Allievi Elite di mister Giuli che conquistano anche la seconda giornata di campionato. Ottima la prestazione degli amaranto contro il Maliseti Tobbianese che raggiungono quota 3 a 0 già nel primo tempo, con la doppietta di Perlongo e il gol di Magini. Il 4 a 0 arriva al 60' su rete di Perlongo. Un ottimo primo posto in classifica, parimerito con Forcoli Valdera, Prolivorno Sorgenti e Cattolica Virtus accompagna gli Allievi verso la terza gara, in trasferta, contro il Margine Coperta.

Tau Calcio - Maliseti Tobbianese 4-0

Formazione Tau Calcio: Donati, Magini, Muccioli, Rombi, Fanani Federico, Egger, Carrara, Pini, Perlongo, Magini, Sauro, Marconi, Amato, Berruti, D'Andrea Pisani, Gori, Pratesi, Margheri, Tragni.

Formazione Maliseti Tobbianese: Gori, Perillo Pablo Massimo, Querci, Giusti, Campani, Ciofi, Meoni, Sproviero, Dondini, Mocali, Zingarello, Mancini, Sorini, Bruno, Cardini, Tartoni, Duro, Maiorana, Liao, Lani.

Reti: Sauro, Magini, Perlongo (2).

Ottimi anche gli Allievi B che, fuori casa, sconfiggono la Fortis Juventus per 3 a 0. Gli amaranto passano subito in vantaggio nel primo tempo con Bellucci e chiudono il match con il raddoppio di Bellucci e la rete, allo scadere della ripresa, di Selmi. Nota dolente: le due espulsioni di Bachini e Amorusi che, comunque, non hanno fiaccato lo spirito combattivo della squadra In preparazione la prossima gara contro l'Affrico, che il Tau affronta dal secondo posto in classifica, in parità con la Sestese, il Maliseti Tobbianese e la Cattolica Virtus.

Fortis Juventus - Tau Calcio 0 - 3

Formazione Fortis Juventus: Tassini, Nencioli, Guidalotti, Giovannini, Maretti, Calvanelli, Petruzzi, Benci, Caleca, Jori, Pierottoli, Pantuliano, Maretti, Dallai, Ermini, Bruscaglioni, Horciu,.

Formazione Tau Calcio: Abutoaei, Lentini, Filieri, Marchetti, Amorusi, Lartini, Bini, Silvano, Menconi, D Andrea Pisani, Bellucci, Likaj, Iannello, Pallanti, Selmi, Coppola, Tavanti, Tragni, .

Reti: Bellucci (2), Selmi.

Un altro pareggio per i Giovanissimi Elite che si fermano sul 2 a 2 contro la Floria 2000. Dopo il vantaggio firmato Cecilia e il raddoppio grazie all'autogol degli avversari, sfuma la terza pallagol per gli amaranto che si fanno sorprendere dalla doppietta di Ruocco. Se ne riparla tra una settimana, quando la squadra di Pucci incontrerà il Bibbiena.

Floria 2000 - Tau Calcio 2-2

Formazione Floria 2000: Masini, Bini, Coppini, Bragetta, Di Fruscia, Marchiani, Vasarelli, Parrini, Marchetti, Mertiri, Ruocco, Rocchini, Daka, Bongiovanni, Terruso, Contini, Aiello, Grillo, Furiani.

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Giannotti, Di Vita, Goretti, Quilici, Cecilia, Oliva, Bartolini, Gigante, Rocco, Tirinnanzi, Ilie, Fiorentini, Lleshi, Bindi, Ceccarelli, Matacera, Marioni, Carmignani.

Reti: Cecilia (T), autogol (F), Ruocco 2 (F).

Buono, infine, l'esordio dei Giovanissimi B alla prima esperienza in agonistica. I ragazzi di mister Barsotti battono per 4 a 0 i Giovani Via Nova. Buona la prima, quindi, per gli amaranto che si preparano ad incontrare il Pescia Calcio.

Tau Calcio - Giovani Via Nova 4-0

Formazione Tau Calcio: Velani, Casani, Taccini, Casani, Vallutini, Lazzari, Maurelli, Pittalis, Lari, Cinelli, Zani, Lippi, Ferrucci, Fasciana, Garofalo, Guidi, Mariotti, Mennucci.

Formazione Giovani Via Nova: Grieco, Gelli, Pianigiani, Andreotti, Di Sano, Catena, Morosi, Sicca, Leveque, Prosperi, Cipolla, Mangiapia, Manolache, Piliero, Antonelli.

Reti: Lari, Cinelli, Zani, Mennucci.