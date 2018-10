Piana : altopascio



Sesta di campionato: il Tau continua a vincere e porta a casa quattro incontri su quattro

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:05

Il Tau Calcio Altopascio continua a vincere e mette a segno quattro partite su quattro. Gli Allievi Elite insaccano 7 reti contro l'Olimpia Firenze, mentre i B vincono di misura contro la Cattolica Virtus e guadagnano il primo posto in classifica. Stesso risultato anche per i Giovanissimi Elite impegnati contro lo Scandicci. Bene, infine, i Giovanissimi B che portano a casa un 4 a 1 contro l'Atletico Lucca.

Partono subito bene gli Allievi Elite di mister Giuli con Gaddini che segna dopo due minuti dal fischio d'inizio. Sarà sempre lui poi a firmare quattro reti su sette, in un incontro dominato per tutto il tempo dalla formazione amaranto. All'11' Muccioli penetra in area e viene steso da Marchetti facendo guadagnare un rigore al Tau Calcio. Al 14' di nuovo Gaddini in area che mette a segno il 3 a 0. Nella ripresa è ancora Tau a governare l'incontro: prima al 67' con il goal di Pratesi di testa, poi al 77' di nuovo con Pratesi, infine al 81' con il rigore battuto da Tartarini, seguito due minuti dopo dal goal di Gaddini che consegna al Tau il 7 a 0.

Dalla vetta della classifica gli amaranto si preparano a incontrare la Rinascita Doccia.

Tau Calcio Altopascio - Olimpia Firenze: 7 - 0

Formazione Tau Calcio Altopascio:Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Margheri, Gori, Sauro, Rombi, Perlongo, Magini Lorenzo, Gaddini Mattia, Marconi, Berruti, Egger, Fanani, Menconi, D'Andrea Pisani, Pini, Pratesi, Tartarini.

Formazione Olimpia Firenze: Bacci, Marchetti, Papi, Pezzi, Palmisano, Ferri, Trabocchi, Hoxha, Porcella, Viticchi, Acciai, Di Santo, Bargigli, Mercuri, Bany, Vergatini, Fall, Zenuni, Inturri.

Reti: Gaddini (4), Pratesi (2), Tartarini.

Grande partita anche per gli Allievi B che battono la Cattolica Virtus per 2 a 1 ottenendo così il primo posto in classifica. Dopo i primi minuti di studio reciproco, sono i ragazzi amaranto a prendere coraggio e a spingere nella metà avversaria. Al 37', la svolta: Bellucci fa goal e sblocca il risultato a vantaggio del Tau. Nella ripresa sono i giocatori della Cattolica Virtus a mostrarsi più aggressivi tanto che al 26' arriva il pareggio di Marchetti. Tutto da rifare per gli amaranto, che continuano a costruire occasioni e a far girare molto bene la palla fino a quando Menconi segna e regala al Tau una vittoria importante. Prossima partita contro la Sestese.

Cattolica Virtus - Tau Calcio: 1 - 2

Formazione Cattolica Virtus: Dainelli, Duranti, Del Lungo, Dallai, Gentili, Vestrini, Rossilottini, Carfora, Masetti, Iacovitti, Frascadore, Soccodato, Cocchi, Doria, Giunta, Marchetti, Papi, Rocchini, Testa.

Formazione Tau Calcio Altopascio: Likaj, Iannello, Pallanti, Tragni, Amorusi, Filieri, Bini, Silvano, Menconi, Bachini, Bellucci, Abutoaei, Lentini, Lartini, Selmi, Marchetti, Coppola, Scannerini, Tavanti, Pisani.

RETI: Bellucci (T), Marchetti (CV), Menconi (T).

Determinazione e capacità tecnica hanno permesso ai Giovanissimi Elite di vincere per 2 a 1 contro lo Scandicci. Una partita che si è sbloccata interamente nel secondo tempo, quando Quilici mette a segno il primo goal. Non si fa attendere il pareggio dello Scandicci con Ongaro, che non riesce però a ribaltare il risultato. Sarà infatti Bartolini a firmare il 2 a 1 con un bel tiro rasoterra. Per la settima giornata il Tau dovrà vedersela con l'Aquila Montevarchi.

Scandicci - Tau Calcio: 1 - 2

Formazione Scandicci: Bruni, Berlincioni, Gianassi, Faralli, Carone, Warid, Alecce, Ongaro, Galli, Scelzo, Cei, Rensi, Toti, Coveri, Hoxhaj, Salucci, Paci, Oliveri, Mori.

Formazione Tau Calcio Altopascio: Bartolini, Bindi, Calu, Carmignani, Ceccarelli, Cecilia, Ceraolo, Di Biagio, Di Vita, Fiorentini G., Fiorentini M., Giannotti, Gigante, Goretti, Lleshi, Manfredi, Marioni, Matacera, Oliva, Quilici, Rocco, Tirinnanzi, Vitrani.

Reti: Quilici (T), Ongaro (S), Bartolini (T).

Infine i Giovanissimi B che continuano il proprio percorso a punteggio pieno. Battuto, infatti, l'Atletico Lucca per 4 a 1, grazie al goal di Taccini, raddoppiato poi dal capitano Jacopo Casani e seguito dalle due reti di Lari. Nei minuti finali una distrazione della difesa amaranto facilita l'entrata in area di Scarselli che firma la rete dell'Atletico.

Prossima partita in casa contro la Folgor Marlia.

Atletico Lucca - Tau Calcio Altopascio: 1 - 4

Formazione Tau Calcio Altopascio: Velani, Casani T., Bargellini, Casani J., Vellutini, Garofalo, Maurelli, Pittalis, Lari, Vitolo, Taccini, Lippi, Benvenuti, Cinelli, Ferrucci, Mennucci, Vanni, Zani.

Reti: Taccini (T), Casani (T), Lari x 2 (T), Scarselli (AL).