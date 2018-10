Si inaugura la prima Casa del Popolo

Altri articoli in Piana

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:31

Grandi soddisfazioni, è anche un po’ d’amaro per alcuni infortuni, per il Gruppo Sportivo Lammari che comunque conquista la seconda piazza a livello nazionale, quindi è vicecampione d’Italia, al termine delle quattro prove del campionato italiano di corsa femminile del Cds (Campionato di società) 2018

giovedì, 25 ottobre 2018, 13:53

In programma importanti interventi di miglioramento da parte dell'amministrazione comunale per il cinema-teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori per rendere la struttura più funzionale, massimizzarne l'utilizzo e renderla ancora di più punto di riferimento culturale per la cittadinanza

giovedì, 25 ottobre 2018, 11:34

Non sono bastati 120 minuti per decretare un vincitore tra Tau Calcio e Staffoli, nonostante una partita spettacolare e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. E così la formazione amaranto, pur non sconfitta, è costretta a dire addio alla Coppa Toscana di Prima Categoria

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:32

"Ma la D'Ambrosio lo sa che deve restituire i soldi dell'IMU ai cittadini?" tuonano così i consiglieri della Lega Nord Altopascio Simone Marconi e Francesco Fagni

mercoledì, 24 ottobre 2018, 18:32

E' diventato il prete più amato dai centri sociali e dalle formazioni della Sinistra antagonista e ufficiale. Al dopolavoro ferroviario di Lucca don Massimo Biancalani verrà a tenere una lezione sull'accoglienza. Ci sarà, poteva mancare?, anche l'assessore al comune di Lucca Lucia del Chiaro che porterà, immaginiamo, la solidarietà dell'amministrazione...

mercoledì, 24 ottobre 2018, 16:36

"Voglio pubblicamente ringraziare il sindaco Leonardo Fornaciari e tutta la comunità di Porcari per la sensibilità dimostrata nella vicenda dell'auto comunale che era stata parcheggiata in uno stallo per disabili" afferma Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere onlus