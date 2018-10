Piana



Snaitech, Braccini: "La Fiom e le uniche Rsu elette a Porcari e Roma del settore metalmeccanico non partecipano ad incontri sulla disapplicazione del contratto nazionale"

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:04

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech spiega perché le rappresentanze sindacali di Roma e Porcari titolate a trattare e la Fiom nazionale, di Roma, Lucca e Milano, non partecipano agli incontri previsti .

"Le decisioni relative a materia di competenza delle RSU come la contrattazione aziendale sono assunte dalle stesse a maggioranza, in base a quanto previsto dal testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 - esordisce Braccini - . Agli incontri previsti con la Snaitech le Rappresentanze Sindacali unitarie di Roma e Porcari (non esistono altre Rsu elette) titolate a trattare e la Fiom nazionale, di Roma, Lucca e Milano, non partecipano perché l’azienda ha posto subito la pregiudiziale prima di iniziare la trattativa, comunicando che dal 1 novembre applicherà il contratto nazionale del terziario. È altresì evidente che i sindacati del settore commercio ( la categoria della Cgil del commercio non partecipa) non possono firmare accordi per il settore metalmeccanico. Il 2 luglio abbiamo mandato una diffida alla Snaitech per contestare la decisione unilaterale aziendale di disapplicare il contratto nazionale dei metalmeccanici e andremo avanti con l’azione legale, siamo ancora in un paese di diritto! La firma di qualsiasi accordo tra azienda e sindacati non rappresentativi o che non appartengono al settore metalmeccanico non legittimerà nessun accordo - prosegue Braccini - . All’azienda però serve questo passaggio per inquinare il clima aziendale, creare confusione al fine di andare poi dai singoli lavoratori, facendogli pressioni indebite, per convincerli a fargli firmare personalmente un passaggio contrattuale, una cosa gravissima, di una gravità inaudita. È fuori luogo sentir parlare di sindacati non legittimati che portano aumenti ai lavoratori, non sanno nemmeno quale sará la prospettiva dell’azienda dopo la vendita a Playtech. Non esiste nessun piano industriale, il baricentro è stato spostato a Londra, vi sono concreti rischi di indebolimenti produttivi dei siti di Roma, Porcari e Milano con altrettanta messa in discussione dei livelli occupazionali. Questa anomala trattativa è solo funzionale all’azienda, gli è utile al fine di non parlare della vendita e per definire un’organizzazione aziendale diversa che gli permetterà di trarre più profitti a discapito dei lavoratori. Noi ci batteremo per non permetterlo" conclude.