Spento definitivamente l'incendio sul Monte Serra

martedì, 2 ottobre 2018, 15:34

di barbara ghiselli

Finalmente questa mattina è stato possibile mettere la parola “fine” all'incendio scoppiato all'alba del primo ottobre nei boschi del monte Serra a Pieve di Compito e fare un bilancio dei danni che vedono 24 ettari andati in fumo. Durante la giornata di ieri si sono alzati due canadair e tre elicotteri dell'antincendio che hanno effettuato numerosi voli mentre sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, molte squadre di volontari a terra e altre dalla sala operativa regionale. Si è reso necessario delimitare l'area per poter circoscrivere l'incendio e per far questo i vigili del fuoco, i volontari Aib, la protezione civile del comune di Capannori hanno utilizzato degli escavatori. Per quanto riguarda l'origine dell'incendio sembra probabile l'ipotesi che ad innescarlo sia stato un fulmine che ha colpito un albero nei boschi alle 3 di notte. Il sindaco di Capannori Luca Menesini dalla sua pagina Facebook ha dichiarato di essere andato personalmente nella tarda mattinata di oggi sul luogo dell'incendio e di aver parlato con i direttori operativi del coordinamento delle operazioni, Luca Bini e Marco Saviozzi presenti sempre sul posto insieme a sette squadre dell'Unione dei comuni, ai volontari antincendio locali e regionali, per controllare la situazione. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l'incendio e ha ricordato che le squadre presenti controlleranno il luogo durante tutta la giornata e anche durante la notte.

Una curiosità: lieto fine nella giornata di ieri per due gattini, abbandonati dalla madre in prossimità del luogo dell'incendio: i cuccioli sono stati trovati dai vigili del fuoco di Lucca che li hanno presi e affidati al personale del canile di Pontetetto.