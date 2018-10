Piana : porcari



Sport per tutti, il comune va in aiuto alle famiglie in difficoltà

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:55

di andrea salerno

Lo sport, oltre a garantire il benessere e il corretto sviluppo fisico dei giovani, serve anche ad apprendere valori sani e il rispetto per gli altri. Partendo da questo presupposto, il comune di Porcari ha deciso di aprire un bando destinato alle famiglie in difficoltà economica, con l'obiettivo di aiutarle a iscrivere i propri figli ai vari corsi sportivi attraverso un rimborso.

“L'idea è nata dopo aver notato che molti ragazzi del paese passavano intere giornate per strada, senza fare niente. Perciò, ci siamo chiesti il perché della cosa, e abbiamo capito che, probabilmente, in certi casi, le famiglie di appartenenza non potevano permettersi di pagare l'iscrizione a una disciplina sportiva. Dunque, abbiamo deciso di stanziare dei fondi destinati alle fasce ISEE più svantaggiate. Con questa operazione vogliamo garantire il benessere psicofisico dei ragazzi attraverso lo sport – ha spiegato David Del Prete, assessore allo sport del comune di Porcari -”.

La cifra stanziata per questa iniziativa è di circa 4mila euro, che però possono essere aumentati in caso di alta adesione. Potranno fare domanda per accedere al rimborso tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 10mila euro; le cifre varieranno, inoltre, a seconda del redditto da un massimo di 250 a un minimo di 70 euro.

“Il progetto è venuto alla luce grazie alla sinergia fra gli assessorati allo sport e al sociale. Tengo a evidenziare questo aspetto perché, spesso, l'opposizione ci accusa di essere poco coesi. Prima il rimborso era destinato soltanto ai disabili, che comunque avranno sempre priorità nelle graduatorie, a prescindere dall'ISEE, adesso invece abbiamo allargato anche ad altre fasce della popolazione. Mi auguro che ci sia una buona risposta da parte delle famiglie. La proposta, sicuramente, è innovativa poiché offre la possibilità a chi è in difficoltà l'opportunità di far praticare sport ai propri figli. Tra l'altro, abbiamo istituito questo bando per rendere più meccanico l'accesso ai fondi, superando l'ostacolo del pudore, dato che in molti casi si prova vergogna a rivolgersi agli assistenti sociali – ha dichiarato Elisa Baiocchi, assessore alle politiche sociali -”.

Con tale progetto, il comune di Porcari rientra tra i pochi comuni toscani a concedere questa possibilità ai propri cittadini. Per accedere al rimborso è necessario scaricare il modulo da compilare dal sito www.comunediporcari.org, dopodiché il richiedente dovrà consegnarlo presso l'ufficio protocollo.

Di seguito sono riportate le fasce di reddito ed i rispettivi rimborsi:

da 0 a 3mila, 250 euro;

da 3mila a 6mila, 155 euro;

da 6mila a 8mila, 120 euro;

da 8mila a 10mila, 70 euro.