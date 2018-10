Piana : capannori



"Strade sicure", al via i nuovi lavori di asfaltatura

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:24

Prendono il via domani, nell'ambito del progetto 'Strade sicure' messo in campo dall'amministrazione comunale, nuovi lavori di asfaltatura che interesseranno alcune viabilità delle zone nord, centro e sud del territorio.

Le prime strade ad essere interessate dagli interventi di asfaltatura in alcuni loro tratti sono Via Cortinella, via San Donnino, via della Chiesa e via di Pelago a Marlia, e via di Molina a Lammari.

Le opere di asfaltatura proseguiranno in via Lombarda e via delle Ville a Lammari, via del Chiasso a Lunata, via di Carraia a Carraia, Toringo e Parezzana, via dei Coselli a Guamo e Coselli, via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano, via del Rogio a Tassignano e Paganico, via di S.Andrea a Massa Macinaia, S.Andrea di Compito e S.Giusto di Compito, via della Torre a Sant'Andrea di Compito, via di Villa a S.Ginese di Compito.

Tutti i lavori fanno parte di un unico 'pacchetto' di asfaltature per il quale l'amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 120 mila euro.

"Con questi interventi proseguiamo il nostro forte impegno nell'opera di sistemazione della estesa rete stradale comunale con la finalità di rendere le nostre strade sempre più sicure e meglio percorribili - spiega l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Lo stiamo facendo da tempo e proseguiremo in futuro attraverso una attenta e puntuale programmazione e investendo ingenti risorse. A questo 'pacchetto' di interventi ne seguiranno altri per la sistemazione e l'asfaltatura di altre viabilità comunali nelle varie aree del territorio".