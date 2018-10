Piana : porcari



Successo per la seconda edizione di Porcari in Oriente

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:40

Un successo crescente quello di Porcari in Oriente, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi, quest’anno giunto alla seconda edizione. Nei due giorni dedicati al magico mondo orientale e al benessere, sui tre palchi allestiti in piazza Felice Orsi – la vera novità di questa edizione - si sono susseguiti spettacoli, esibizioni di arti marziali, meditazione e magia tutti applauditissimi dal folto pubblico che ha partecipato all’evento.

Molto apprezzato anche il mercatino etnico e del benessere del corpo e della mente, con offerte economiche per tutti i gusti e per tutte le tasche. Apprezzamenti anche per la mostra di Bonsai e Suiseki allestita nel Palazzo di Vetro dall’associazione Bonsai Lucca.

Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, va all’Associazione Porcari Attiva dei commercianti, per la collaborazione e per aver organizzato, nella giornata di domenica, il mercato artigianale nelle strade adiacenti la piazza e la tradizionale mostra delle vetrine, oltre che all’amministrazione comunale per aver patrocinato la manifestazione.

Il prossimo appuntamento con gli eventi è in programma domenica 2 dicembre con “Natale a Porcari”, sempre in piazza Orsi, e con la mostra “Fu straordinario, Gesù raccontato nei diorami” curata da Paola Del Carlo e allestita nel Palazzo di Vetro.