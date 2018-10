Piana : castelvecchio di compito



La filiale non c'è più, ma il Bancomat sì e i ladri lo svuotano

sabato, 6 ottobre 2018, 14:36

Ormai non serve nemmeno più l'assenza della filiale di competenza. I ladri, infatti, agiscono semplicemente sullo sportello Bancomat evitando anche il rischio di una eventuale pattuglia di vigilanza. Nella notte a Castelvecchio di Compito ignoti hanno ripulito il Bancomat della ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno oggi Banco BPM in via dell'Isola. Non si conosce ancora l'entità del bottino, ma sicuramente la cassaforte era stata appena riempita in vista del week-end.

Da quando, alcuni anni fa, la filiale della Carilucca era stata chiusa, peraltro con proteste e raccolta di firme tra gli abitanti, a Castelvecchio di Compito era rimasto solamente, come presidio, uno sportello Bancomat per aiutare gli abitanti nei prelievi.

Questa mattina, non appena è scattato l'allarme per il furto, i carabinieri della stazione di Pieve di Compito, coadiuvati dai colleghi delle stazioni limitrofe, hanno effettuato una serie di controlli nell'area del Padule alla ricerca degli autori ricerche che, tuttavia e fino ad ora, non hanno dato esito positivo.