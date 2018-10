Piana



Torna a Porcari il magico mondo dell’Oriente

martedì, 2 ottobre 2018, 12:46

Fervono i preparativi della seconda edizione di Porcari in Oriente, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi in programma sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 19.



Piazza Felice Orsi, addobbata in stile orientale, si animerà di espositori di artigianato proveniente da paesi asiatici, ma anche di benessere e cura del corpo e della mente, che la sapienza dei popoli orientali ha fatto cardini centrali di vita e di pensiero. Non mancheranno street food con proposte indiane e giapponesi, ma anche tradizionali e vegan.

Tante le novità a cui gli organizzatori stanno lavorando da tempo, a partire da tre aree tematiche, Giappone, Meditazione e “Fusion”, che troveranno posto in piazza Orsi e che, per i due giorni dell’evento saranno animate da spettacoli, esibizioni, canti, dimostrazioni di arti marziali, pratiche di yoga e meditazione (alle quali sarà possibile partecipare gratuitamente), oltre che da performance di artisti che riproporranno spettacoli, usi e costumi di paesi orientali.



Nel giorno di domenica 14 la manifestazione sarà arricchita da ulteriori espositori e stand di artigianato tradizionale che verranno sistemati nelle strade adiacenti la piazza a cura del Centro Commerciale Naturale di Porcari. Per l’occasione i negozi resteranno aperti e allestiranno le proprie vetrine per la consueta mostra a premi. Ingresso libero.



