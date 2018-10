Piana : capannori



Trasportavano gasolio di contrabbando: denunciati due autisti

martedì, 23 ottobre 2018, 10:25

Il comando provinciale di Lucca, attraverso i suoi reparti dipendenti, ha intrapreso specifici servizi finalizzati a contrastare i traffici illeciti su strada nel settore delle accise.



Nella mattinata del 19 ottobre, nel comune di Capannori, il dipendente nucleo di polizia economico-finanziaria di Lucca ha individuato e controllato due autoarticolati con targa polacca e ha sottoposto a sequestro il loro carico, pari a 56 mila litri di gasolio in contrabbando. L’attività di osservazione discretamente effettuata dalla pattuglia di servizio ha consentito infatti di identificare, nei pressi dello svincolo autostradale del comune, la presenza di due autotreni “telonati” dai quali venivano scaricate, in un’area di parcheggio della zona, alcune voluminose cisterne di plastica contenenti sostanze liquide.



L’immediato intervento del personale della guardia di finanza ha permesso di accertare che all’interno delle 56 cisterne c'era gasolio per “autotrazione”, presumibilmente in contrabbando, in quanto dalla documentazione esibita ai militari dagli autisti di nazionalità polacca, è stato attestato falsamente sia la tipologia del prodotto, non soggetta ad accisa (olio cd. “tecnico”), sia la fittizia destinazione estera (Germania), non pertinente al dichiarato luogo di origine del trasporto (Regno Unito).



Il prodotto petrolifero, il cui valore al dettaglio è quantificabile in circa 90 mila euro, era quindi da ritenersi introdotto sul territorio italiano in contrabbando e verosimilmente destinato alla vendita “in nero” sul territorio lucchese in completa evasione di imposta (circa 35 mila euro). Il gasolio è stato quindi sottoposto a sequestro e i due autisti denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Lucca.