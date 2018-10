Piana : capannori



“Una spina nel fianco. Il sessantotto: ricordi al femminile di un movimento”, sei incontri per celebrare il cinquantenario del ‘68

lunedì, 8 ottobre 2018, 14:12

di giulia del chiaro

Lella Costa, Barbara Alberti, Mario Capanna e Lea Melandri: saranno questi alcuni dei protagonisti della rassegna di sei incontri, in programma tra ottobre e novembre, che il comune di Capannori, con la collaborazione delle associazioni “Itaca” ed “I Ricostruttori, promuove in occasione del cinquantenario del sessantotto che vedrà, nella sede comunale, ad Artè ed Artémisia, una serie di dialoghi, tavole rotonde e presentazioni di libri ad ingresso gratuito.

“A mezzo secolo di distanza dal ’68 ci è sembrato fondamentale programmare un’iniziativa di questo tipo – ha presentato la rassegna l’assessore Cecchetti – per riflettere insieme, sul movimento di protesta che ha cambiato la nostra società, e farlo mediante il contributo di importanti ospiti che hanno vissuto quell’epoca o che di essa hanno scritto.”

La rassegna, inaugurata con l’appuntamento di venerdì 12 ottobre, prevede una serie di incontri, tavole rotonde e presentazioni di libri, ad ingresso gratuito, volti a generare una riflessione a tutto tondo sul movimento privilegiando, però, il punto di vista femminile. L’intento sarà quello di far raccontare, ai protagonisti diretti dell’epoca che parteciperanno, i movimenti di contestazione sia dal punto di vista pubblico, con riferimento alle lotte ed alle ideologie, sia quello personale, con particolare attenzione a come la componente maschile visse il nuovo protagonismo femminile. “Quello che tutte le ospiti previste hanno sottolineato – ha spiegato la giornalista Romina Lombardi, che si occuperà di curare l’intervista/dialogo con gli invitati – è l’intento di portare la propria storia, in un clima di condivisione, e fare in modo che questa dia vita ad un confronto e ad un dialogo aperto sul tema.”

La manifestazione aprirà, venerdì 12 ottobre alle 21, ad Artè, con un primo incontro-dialogo sul tema del movimento femminista italiano, avviato in Italia proprio nel ’68, che avrà come protagonista l’attrice e autrice teatrale Lella Costa.

Barbara Alberti, scrittrice, giornalista e noto personaggio televisivo, sarà invece l’ospite del secondo incontro, in programma per venerdì 26 ottobre alle 21, ad Artè, durante il quale la scrittrice scandaglierà il movimento femminista dal ’68 ad oggi analizzando tutte le conquiste raggiunte dalle donne in campo familiare e lavorativo.

Il terzo incontro, previsto per mercoledì 7 novembre alle 21, nella sala del consiglio comunale, vedrà la partecipazione di uno dei leader storici del sessantotto, Mario Capanna, che ripercorrerà le principali tappe del movimento analizzando le conseguenze sociali e politiche che è stato in grado di imprimere nella società italiana.

L’appuntamento di giovedì 8 novembre alle 21, ad Artémisia, prevedrà una tavola rotonda presieduta da una delle attiviste storiche del movimento femminista, Lea Melandri, in dialogo con alcune esponenti lucchesi del ’68 che racconteranno la loro esperienza.

Venerdì 9 novembre alle 18, ad Artémisia, l’iniziativa proseguirà con la presentazione del libro “I ribelli. Memorie del ’68 all’Università Cattolica” di Sofia Sandrechi, giovane lucchese studiosa dei movimenti di contestazione, che raccoglie una serie di contributi di coloro che sono stati protagonisti, tra il ‘67 ed il ’68, del movimento studentesco alla Cattolica di Milano.

A chiudere la rassegna sarà la presentazione del libro “Le braccia al collo. Amore e politica nel ‘68”, di Olivo Ghilarducci, un romanzo d’amore e non di politica, ma che fa della politica e dei movimenti del ’68 il suo sfondo storico.

Gli incontri con Lella Costa, Barbara Alberti, Lea Melandri e Sofia Sandreschi vedranno la partecipazione della giornalista e scrittrice Romina Lombardi.