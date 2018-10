Piana : altopascio



Variante Celtex: aperto il periodo per presentare osservazioni

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:14

Decorrono a partire da oggi i 60 giorni per presentare le osservazioni al procedimento della Società Beniceltex Spa.

Dopo l'esito favorevole della Conferenza dei servizi, convocata in seduta pubblica il 10 settembre scorso, fa ora seguito la pubblicazione sul Burt del progetto presentato in conferenza, comprensivo della documentazione prevista per l'effettazione della valutazione ambientale strategica, e del relativo verbale. A partire da oggi, quindi, scattano i 60 giorni durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Altopascio.

Gli interessati possono presentare osservazioni in carta libera entro e non oltre il 03/12/2018, in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio, piazza Vittorio Emanuele, 24, piano terra Palazzo cmunale oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it.

La variante andrà poi in consiglio comunale per l'approvazione definitiva che darà conto delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute.

L'intera pratica è consultabile a questo link: www.comune.altopascio.lu.it/pa/variante-urbanistica-modifica-utoe-produttive-loc-cerbaia-nuova-convocazione-conferenza-di-servizi/

Inoltre il garante della comunicazione, l'architetto Ilaria Poggiani, è a disposizione dei cittadini nel palazzo ex Dogana in via Cavour, 64, nei seguenti giorni: a settimane alterne fino al 31.10.2018 e nei giorni successivi al 31.10 tutte le settimane, il lunedì dalle 8.30 alle 12.30; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio su appuntamento.

Contatti:i.poggiani@comune.altopascio.lu.it; 0583.216455 dalle 8.30 alle 12.30 (a settimane alterne fino al 31.10.2018, e nei giorni successivi tutte le settimane).