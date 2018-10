Vegetazione a fuoco a Montecarlo: intervengono i vigili

Altri articoli in Piana

sabato, 20 ottobre 2018, 17:54

Messa in sicurezza in tempi record: Porta dei Vettori, nel centro storico di Altopascio, è nuovamente accessibile ai pedoni. Le persone possono entrare o uscire da piazza Ricasoli in massima sicurezza

sabato, 20 ottobre 2018, 17:45

L’impianto, all’aperto e ampio 375 metri quadrati, si trova accanto allo sportello al cittadino. Il sindaco Menesini: “Un’area che mette al centro lo sport inteso come elemento aggregativo e promotore di benessere”

sabato, 20 ottobre 2018, 14:27

Sarà il Circolo culturale e ricreativo di Vorno a prendersi cura del monumento ai caduti di Vorno. L'associazione ha infatti sottoscritto con il Comune di Capannori un patto di collaborazione per la valorizzazione del bene collettivo

sabato, 20 ottobre 2018, 13:10

Oggi (sabato) e domani (domenica) dalle 9 alle 18 al Camellietum Compitese, "Giardino d'eccellenza" che si trova alle pendici del Monte Serra a Sant'Andrea di Compito, sarà possibile visitare la seconda edizione della mostra, promossa dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune, dedicata a questa camelia originaria delle...

sabato, 20 ottobre 2018, 00:14

Fede calcistica e solidarietà. Questi gli ingredienti del primo Viola Club capannorese inaugurato al bar “Il Cantuccio”, con l’adesione di 250 iscritti che, versando il contributo di iscrizione, hanno partecipato ad una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore destinato al territorio. Presidente l'avvocato Carlo Sbragia

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:55

Simone Marconi e Francesco Fagni del gruppo Lega Altopascio intervengono in merito all’illuminazione nel centro di Altopascio