Piana



Vestiti abbandonati fuori dal cassonetto a Lammari

mercoledì, 24 ottobre 2018, 11:55

Si parla tanto di decoro urbano e, poi, ecco come ti conciano la zona adiacente il cassonetto per la raccolta di abiti, scarpe e stracci organizzata dalla diocesi. Qui siamo in prossimità del piazzale della chiesa di Lammari e di fronte alla filiale della Cassa di Risparmio di Lucca. I generosi abitanti hanno evidentemente preferito lasciare 'in divieto di sosta' il vestiario invece di infilarlo nel cassonetto come è prescritto dalle regole bene in evidenza sul cassonetto stesso. Chi sarà l'anima buona che ripulirà il tutto?