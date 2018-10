Piana



Via delle Mulina a Lammari: previste altre 12 mila euro

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:16

In via delle Mulina a Lammari, dopo i lavori di asfaltatura di questi giorni, sono previste entro la fine dell'anno altre 12 mila euro per concludere la sistemazione di tutta la strada.



"L'intervento - commenta il consigliere comunale e capogruppo Pd Guido Angelini - rientrava in un lotto più vasto di asfaltature urgenti previste in diverse frazioni del territorio comunale che avevano come scopo quello di mettere in sicurezza i punti di particolare criticità per la circolazione stradale e per i cittadini residenti.L'asfaltatura effettuata in via delle Mulina di fronte alle abitazioni era necessaria ed andava fatta subito. Ha fatto bene l'assessore ai lavori pubblici Bandoni ad inserire questa strada fra quelle con forte priorità".



"Non si capisce - conclude - cosa c'abbia da criticare il consigliere Anthony Masini di Forza Italia. Forse l'amministrazione comunale doveva aspettare che su quella strada si verificasse un incidente per intervenire? Non ci siamo proprio caro Masini e sappi che l'amministrazione guidata dal sindaco Menesini spende ogni anno circa un milione di euro per la manutenzione delle strade del comune di Capannori".