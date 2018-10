Piana : altopascio



Viaggiavano in 10 su una macchina senza assicurazione e con la revisione scaduta

giovedì, 11 ottobre 2018, 17:03

Quando li hanno visti scendere, gli agenti della polizia municipale non credevano ai loro occhi: in dieci su un'utilitaria, una Polo Volkswagen di qualche anno fa, condotta da un 30enne, residente a Capannori, che guidava senza patente in quanto non aveva mai sostenuto l'esame.

Inoltre, lui e gli altri passeggeri, di nazionalità italiana, marocchina e albanese, alcuni dei quali con precedenti penali, viaggiavano su un'auto priva di assicurazione e con la revisione scaduta.

"Stavamo facendo una serie di controlli sul territorio e in particolare nelle frazioni - spiega l'agente Italo Pellegrini - quando abbiamo ricevuto la segnalazione di un veicolo sospetto che transitava nel centro di Altopascio. L'abbiamo raggiunto e ci siamo subito resi conto che l'auto presentava delle anomalie, in particolare era molto abbassata, come se stesse trasportando un carico eccessivo. Quando l'abbiamo fermata ci siamo resi conto del motivo: sono scesi 10 uomini, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e francamente così tante persone tutte insieme in una piccola auto non ci era mai successo di vederne! La sanzione si aggira sui 6mila euro, di cui 5mila solo per la guida senza patente, e la macchina è stata posta sotto sequestro".