Wepa, confermato lo stato di mobilitazione

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:38

Nell’ambito dei corsi sportivi del comune di Capannori 2018/2019, partiti proprio in questi giorni, ce ne sono quest’anno anche sei legati all’Attività Fisica Adattata (AFA), in quanto prevedono esercizi definiti da esperti dell’Azienda USL Toscana nord ovest e della Regione Toscana

domenica, 28 ottobre 2018, 10:33

Grosseto punta dichiaratamente alla serie B. La SBL Altopascio punta dichiaratamente a rimanere in categoria. Partendo da questa premessa il gap avrebbe dovuto essere incolmabile. Invece le ragazze di De Santi sono andate a tanto così dal primo miracolo stagionale

sabato, 27 ottobre 2018, 19:10

Più di cento bossoli di cartucce sul percorso dedicato ai visitatori all'interno della Riserva naturale del Lago di Sibolla. La traccia più evidente della presenza di cacciatori nell'area protetta

sabato, 27 ottobre 2018, 13:00

Per la Stagione Teatrale e Musicale dell'Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" di Porcari, organizzata dal comune di Porcari e dalla Fondazione Cavanis. Primo appuntamento domenica 28 ottobre alle 17, con lo spettacolo per famiglie Lucilla Sognadolci all' Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" di Porcari in via Roma, 121

sabato, 27 ottobre 2018, 12:50

E' stata assegnata a Sara Coltelli la borsa di studio 'Ilio Micheloni' che ogni anno viene consegnata agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici della scuola secondaria di primo grado 'L. Nottolini' di Lammari

sabato, 27 ottobre 2018, 11:44

Il 31 ottobre si avvicina e anche quest'anno il centro storico di Altopascio sarà invaso dalla magia del teatro e della rappresentazione, che trasformerà il paese in un set di artisti, disegnatori, creativi, truccatori, attori professionisti, maghi, streghe, tunnel dell'orrore e spettacoli di fuoco