Piana



A Capannori un tavolo tecnico con i migliori esperti ambientali nazionali

giovedì, 29 novembre 2018, 12:23

Parte da Capannori il tavolo tecnico di lavoro che vedrà riuniti i migliori esperti ambientali nazionali nella gestione dei rifiuti. L'incontro intitolato 'Economia circolare:obiettivi 2030' è promosso dall'associazione dei Comuni Virtuosi in collaborazione con il comune di Capannori e si terrà sabato 1° dicembre alle ore 10.30 al Parco scientifico di Segromigno in Monte. Obiettivo dell'iniziativa, alla quale prenderà parte anche l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi, è quello di individuare le priorità e gli obiettivi dei prossimi anni in materia di gestione e riduzione dei rifiuti e più in generale di sostenibilità ambientale. Tra i temi trattati il nuovo accordo Anci Conai, la reintroduzione del vuoto a rendere e la riprogettazione dei materiali.

Dal tavolo di lavoro uscirà un documento programmatico che conterrà le linee guida per raggiungere nuovi traguardi sui temi della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare.

Durante la mattinata è in programma anche la riunione del direttivo dell'associazione Comuni Virtuosi di cui fa parte anche Capannori.

Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 è in programma l'iniziativa 'Make something week contro gli sprechi' realizzata con la collaborazione del Centro Ricerca Rifiuti Zero del Comune che prevede una serie di workshop gratuiti aperti alla cittadinanza incentranti in particolare sul riuso ed il riciclo.