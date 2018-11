A Porcari una proiezione dedicata al Trittico di Puccini

Altri articoli in Piana

giovedì, 15 novembre 2018, 13:52

I consiglieri comunali dei gruppi Partito Democratico Altopascio e Lista civica Viviamo Altopascio rispondono, con un comunicato congiunto in merito a un disservizio del trasporto pubblico locale segnalato dalla Lega

giovedì, 15 novembre 2018, 12:14

Se ne erano perse le tracce 140 anni fa ma la Salamandrina di Savi, (Salamandrina perspicillata) detta anche Salamandrina dagli occhiali, è ricomparsa nella Piana di Lucca

giovedì, 15 novembre 2018, 09:05

Terza partita di campionato e terza vittoria per la squadra di Promozione del Basket femminile Porcari. Stavolta le ragazze di Stefano Corda hanno superato 39-29 Pomarance nella gara che ha segnato l’esordio davanti al pubblico del Palasuore

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:50

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio comunale da parte della polizia municipale di Montecarlo mirati alla sicurezza ed alla viabilità nonché al rispetto delle ordinanze sindacali in vigore

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:47

I cimiteri di San Colombano, San Leonardo in Treponzio, Pieve San Paolo e Sant'Andrea di Compito saranno interessati da importanti interventi di manutenzione straordinaria al fine di renderli più decorosi e più sicuri. L'investimento complessivo dell'amministrazione comunale per queste opere che prenderanno il via all'inizio del 2019 ammonta a 120...

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:16

L'amministrazione comunale informa che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 46 parte II del 14 novembre è stato pubblicato l’avviso relativo all’adozione della “Variante semplificata al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art.32 della L.R.T. 65/2014, per la realizzazione di scuola primaria in frazione Badia Pozzeveri”