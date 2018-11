Piana



A Verciano torna “Pregustando il Natale”: due fine settimana all’insegna dell’artigianato e dei sapori

martedì, 27 novembre 2018, 16:16

Mercatini con prodotti artigianali, incontri con Babbo Natale, stand gastronomici e tanti eventi. Sono questi gli elementi chiave della dodicesima edizione della manifestazione "PreGustando il Natale. Arte, Sapore & Co" promossa dal Comitato Crescita Sociale di Verciano in collaborazione con il Comune di Capannori che prenderà ufficialmente il via sabato primo dicembre alle ore 14 e proseguirà domenica 2, sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle ore 10. Sono attese, come tutti gli anni, tante persone provenienti da tutto il territorio comunale e da quelli limitrofi.



Nelle vie del centro di Verciano ci saranno casette di legno in cui sarà possibile trovare prodotti artigianali come oggetti per la casa, sculture di legno e ceramiche dipinte a mano, quadri con fiori pressati, palle in vetro soffiato, ma anche candele e presepi. Al centro della piazza sarà inoltre collocato il polo enogastronomico dedicato alle tipiche specialità invernali locali. Nelle due domeniche e sabato 8 si terrà inoltre la Festa bavarese con salsiccia arrostita, wurstel, birra e strudel, nonché tagliere di salumi toscani.

Domenica 2 alle ore 15.30 ci sarà poi l'apertura ufficiale del Villaggio di Santa Claus. Le bambine e i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli le loro letterine sulle quali lui apporrà il proprio timbro. Babbo Natale sarà a Verciano anche sabato 8 alle 15.30 e domenica 9 alle ore 15.



Sono poi previsti altri eventi, fra cui l'esibizione dei ragazzi della scuola "Filarmonica Alfredo Catalani" di Porcari (domenica 2 alle ore 15), l'esibizione della Corale di Verciano con il coro di Santa Felicita di Lucca (domenica 2 alle 17), il concerto itinerante dei "Cantori di Tereglio" (sabato 8 alle 15) e il convegno sull'alimentazione "Buono e Sano, Vicino non Lontano" con la partecipazione straordinaria di Ivo Poli, presidente dell'Associazione Città del Castagno e altri importanti ospiti (domenica 9 ore 16). Inoltre sabato 1 alle 21.30 e sabato 8 alle 21 il Circolo Anspi di Verciano organizza una tombola nella chiesa di Santo Stefano.



La manifestazione avrà anche una serie di eventi collaterali alla chiesa di Santo Stefano. Venerdì 30 novembre è in programma una serata pizza cinema (ore 19, gradita la prenotazione al 3394513301), il collegamento in diretta con Babbo Natale da Rovaniemi (Lapponia), l'accensione dell'albero di Natale (ore 20.30) e la proiezione di un film. Venerdì 7, invece, si svolgerà la serata "Cinema Pop-Corn".



Per ulteriori informazioni: www.verciano.it