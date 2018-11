Piana : altopascio



Partito Democratico Altopascio e Lista civica Viviamo Altopascio: "Accuse pretestuose della minoranza del gruppo Lega Altopascio"

giovedì, 15 novembre 2018, 13:52

I Consiglieri comunali dei gruppi Partito Democratico Altopascio e Lista civica Viviamo Altopascio rispondono, con un comunicato congiunto in merito a un disservizio del trasporto pubblico locale segnalato dalla Lega

"Ancora una volta la Lega di Altopascio non perde occasione per trasformare un problema reale e concreto come terreno di propaganda elettorale e di scontro destra/sinistra - esordisce la maggioranza .. Una strategia vecchia e superata, che ha come unico obiettivo quello di annoiare i cittadini. La Lega, infatti, nell'accodarsi a quanto già detto e fatto dell’amministrazione D’Ambrosio tra ieri e ieri l'altro per risolvere il problema del sovraffollamento sui bus che trasportano gli studenti altopascesi a Pescia, tenta di incolpare il Sindaco anche di questa situazione, quando è chiaro e noto a tutti che le questioni che governano il trasporto pubblico locale ricadono in ben altri ambiti.

Ciò che giustamente interessa ai cittadini è che vengano trovate le soluzioni ai problemi. E proprio per questo motivo il Sindaco Sara D’Ambrosio, una volta appresa la situazione critica sulla tratta Altopascio - Pescia, si è subito attivata per individuare le azioni necessarie alla soluzione del problema e, insieme a lei, continueremo nelle prossime settimane e mesi a monitorare l'adeguatezza e la qualità del servizio - proseguono i consiglieri - .

I consigli li prendiamo sempre volentieri da tutti, ma vorremmo evitarci le lezioni da forze politiche che, dopo anni e anni di governo a Lucca, hanno lasciato l'azienda CLAP in condizioni prossime al collasso e che in altre province in cui governano attualmente stanno andando verso privatizzazioni e depotenziamenti delle aziende di trasporto.

La Regione Toscana, pur con tutte le difficoltà soprattutto di carattere economico, ha deciso di investire nel trasporto alternativo all’auto privata e nella mobilità sostenibile e l'esempio più evidente per il nostro territorio, oltre ai nuovi treni regionali che viaggiano sulle nostre linee, è il progetto per la realizzazione del raddoppio ferroviario sulla tratta Lucca-Pistoia. Emerge anche da rapporti e da studi di enti terzi che la Toscana è una Regione che, con tutti i limiti di cui siamo consapevoli, garantisce negli anni continuità degli stanziamenti, innovazione del servizio e progressivo potenziamento delle linee.

Anche la scelta stessa di aver spinto tutte le vecchie aziende toscane che gestivano il trasporto pubblico locale a consorziarsi per garantire il servizio è stata una scelta che sta dando i suoi frutti: la soluzione al disservizio registrato sulla tratta che va a Pescia è stata possibile proprio perché l'azienda è riuscita a individuare, in un bacino diverso dalla Piana di Lucca, un mezzo più idoneo e capiente da dedicare a quella corsa. Invece di fare propaganda, noi proviamo a rimanere con l'orecchio tra la gente, per ascoltare i cittadini e lavorare per trovare soluzioni concrete" conclude la maggioranza.